Прямой эфир

Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

0
Фото: ТАСС/Zuma/Richard Graulich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Нападение произошло около 08:37 по местному времени (15:37 мск) на территории компании Dyke Industries. Все пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

По предварительной информации, подозреваемый задержан.

9 августа в центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Первая женщина скончалась в больнице от полученных травм, состояние второй врачи оценили как стабильное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конфликт с поножовщиной привел к давке в Чикаго во время Дня независимости
На чемпионском параде клуба НБА «Торонто» произошла стрельба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019