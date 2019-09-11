Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Нападение произошло около 08:37 по местному времени (15:37 мск) на территории компании Dyke Industries. Все пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

По предварительной информации, подозреваемый задержан.

9 августа в центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Первая женщина скончалась в больнице от полученных травм, состояние второй врачи оценили как стабильное.