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В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин

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Фото: Depositphotos
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В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.

Инцидент произошел на автобусной остановке в тот момент, когда полицейский в гражданской одежде разговаривал с женщиной, которая, как ему показалось, плохо себя чувствовала. Сзади к ней подошел мужчина и ударил ее ножом в шею, а затем ранил другую женщину, находившуюся на остановке.

По имеющейся информации, первая женщина скончалась в больнице от полученных травм, состояние второй врачи оценили как стабильное.

Нападавший был арестован. Мотивы его действий пока не установлены.

25 июля в подмосковном городе Раменское неизвестный мужчина нанес не менее 20 ножевых ранений молодой женщине, гулявшей с ребенком на детской площадке.

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