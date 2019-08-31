Неизвестные с ножом напали на прохожих в метро во Франции

Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом во французской коммуне Виллербан под Лионом. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел на одной из станций метро вечером в субботу, 31 августа, около 17:00 по местному времени (18:00 мск). Причины нападения на данный момент неизвестны.

Отмечается, что один нападавший задержан, второй подозреваемый в причастности к атаке сбежал, его поиски продолжаются.

Также издание со ссылкой на собственные данные заявило, что мужчина может быть выходцем из Афганистана. Мэр Лиона, Жерар Колломб, призвал жителей быть осторожными.

18 августа сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.