ТАСС сообщил о смерти пострадавшего при нападении сотрудника СК

Сотрудник следственного комитета Владислав Капустин, пострадавший при нападении 1 октября, умер в реанимации московского НИИ имени Склифосовского. Об этом заявил источник ТАСС в медицинских кругах.

Источник «РИА Новости» при этом заявил, что Капустина прооперировали и перевели в послеоперационную палату.

Ранее 1 октября источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что у пострадавшего сотрудника СК проникающее ранение грудной клетки и он находился в критическом состоянии.

Инцидент произошел на проезжей части возле здания ведомства в Техническом переулке. Уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Пострадавший забежал на территорию СК, рассказал о случившемся и потерял сознание. В момент происшествия он выполнял обязанности по организации приема граждан.

Нападавший задержан. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Мотивы преступления неизвестны, но, по информации «Известий», причиной нападения могло стать то, что он многократно писал жалобы на бездействие следствия. СК проверит все версии нападения.