Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК в Москве

Задержание подозреваемого в убийстве сотрудника Следственного комитета (СК) Владислава Капустина в Москве сняли на видео. На кадрах мужчина попытался объяснить, что заставило его совершить преступление.

Мужчину в черной куртке поставили лицом к стене и забрали документы. После вопроса сотрудников полиции о мотивах преступления он начал говорить о каком-то постановлении суда. По словам задержанного, он остался без квартиры и писал следователям заявления, которые якобы выкидывались, сообщает телеканал «360».

По предварительной информации, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, пишет RT. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Нападение было совершено 1 октября на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание.

Капустин был экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского, но скончался, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения, сообщает телеканал «Звезда». Ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Капустина, у которого остались жена и ребенок.