Момент нападения на сотрудника СК попал на видео

В распоряжении «Известий» появилась видеозапись момента нападения на офицера Следственного комитета России Владислава Капустина.

Инцидент запечатлели уличные камеры наблюдения.

Нападение на офицера СК было совершено на проезжей части возле здания ведомства в Техническом переулке 1 октября. Петербуржец Сергей Григорьев нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию СК и рассказал о случившемся, после чего потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался, не приходя в сознание.

В СК заявили о неадекватном поведении Григорьева при задержании и подтвердили, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).