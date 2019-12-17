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Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве Эльджаркиева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие ходатайствует о заключении под стражу Алихана Оздоева — 11-го фигуранта дела об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы во вторник, 17 декабря.

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«В суд поступило ходатайство об аресте Алихана Оздоева, который подозревается по ст. 222 УК («Незаконное ношение оружия») и ч. 3 ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день источник ТАСС сообщил о проверке 40 человек к причастности в убийстве Эльджаркиева. 11 декабря источник «Интерфакс» сообщил по меньшей мере о 20 подозреваемых в деле об убийстве.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». Сделать это удалось всего за две недели.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Его заочно обвинили в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.

2 ноября на улице Академика Анохина в Москве были убиты начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

По одной из версий, убийство могло произойти из-за конфликта главы центра «Э» с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.

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