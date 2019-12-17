СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата

Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил представитель областного управления Следственного комитета (СК).

В настоящее время задержанный находится в следственном отделе ОВД.

Как уточнили в СК, 14 декабря в селе Троицкая Слобода под Переславль-Залесским обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Корнилова задержали по подозрению в совершении преступления, сообщает телеканал «Звезда».

«По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его», — цитирует «РИА Новости» сообщение СК.

По информации СМИ, убитого звали Павел Чередников. Мужчина жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.

Ранее в этот же день председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил, что Корнилов решил сложить полномочия депутата, отмечается на сайте aif.ru.