Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил представитель областного управления Следственного комитета (СК).

В настоящее время задержанный находится в следственном отделе ОВД.

Как уточнили в СК, 14 декабря в селе Троицкая Слобода под Переславль-Залесским обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Корнилова задержали по подозрению в совершении преступления, сообщает телеканал «Звезда».

«По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его», — цитирует «РИА Новости» сообщение СК.

По информации СМИ, убитого звали Павел Чередников. Мужчина жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.

Ранее в этот же день председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил, что Корнилов решил сложить полномочия депутата, отмечается на сайте aif.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве
В Ярославской области подозреваемый в убийстве депутат решил сложить полномочия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019