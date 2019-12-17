В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, заявили «ЯРНОВОСТИ».

По неподтвержденным данным, убийство произошло вечером 15 декабря. Корнилов якобы в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля и попытался скрыть преступление, для чего поджег машину.

Утром 16 декабря депутат был арестован, однако в Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.

Также отмечается, что 17 декабря будет решен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий на внеочередном заседании городской думы Переславля.

30 ноября сообщалось о задержании депутата законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Владимира Вдонина. Он в нетрезвом состоянии управлял автомашиной марки Land Rover, а во время проверки документов предъявил инспекторам поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.