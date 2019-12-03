Задержанному за пьяную езду пензенскому депутату добавили второе обвинение

Следственное управление СК России по Пензенской области возбудило новое уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина по подозрению в том, что при задержании за вождение в пьяном виде он предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры России. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено руководителем управления Дмитрием Матушкиным по ч. 3 ст. 327 УК России «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения». Санкция по статье предусматривает до года лишения свободы.

Депутат законодательного собрания Пензенской области шестого созыва был задержан утром 30 ноября. В нетрезвом состоянии он управлял автомашиной марки Land Rover. На улице Измайлова в Пензе его остановили инспекторы ДПС. Подозреваемый предъявил им поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.

Подделка изъята, проводится расследование. Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из «Единой России» и фракции партии в заксобрании.