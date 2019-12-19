Очевидцы сообщили о стрельбе в приемной ФСБ в центре Москвы

В приемной ФСБ на Кузнецком Мосту в центре Москвы произошла стрельба. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает источник «Известий» со ссылкой на очевидцев.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие, в числе которых сотрудники ФСБ. Число раненых не уточняется. Стрельба велась прицельно, предположительно из автомата либо из карабина «Сайга».

После этого нападавший выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день неизвестный человек в маске выстрелил в мужчину в московском районе Марьино. Злоумышленник выстрелил в жертву при свидетеле, за которым затем погнался. Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию с огнестрельными ранениями ноги и таза.