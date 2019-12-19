Прямой эфир

Очевидцы сообщили о стрельбе в приемной ФСБ в центре Москвы

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В приемной ФСБ на Кузнецком Мосту в центре Москвы произошла стрельба. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает источник «Известий» со ссылкой на очевидцев.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие, в числе которых сотрудники ФСБ. Число раненых не уточняется. Стрельба велась прицельно, предположительно из автомата либо из карабина «Сайга».

После этого нападавший выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день неизвестный человек в маске выстрелил в мужчину в московском районе Марьино. Злоумышленник выстрелил в жертву при свидетеле, за которым затем погнался. Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию с огнестрельными ранениями ноги и таза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликованы кадры вооруженного нападения на мужчину у спортклуба в Москве
Два человека погибли в результате стрельбы в многоквартирном доме в Тобольске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019