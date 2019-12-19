Прямой эфир
Сюжет:

В Сети появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, снятое у здания ФСБ в центре Москвы. На записи, снятой очевидцами происшествия, отчетливо слышны звуки стрельбы.

Нападение было совершено вечером в четверг, 19 декабря. По данным источников «Известий», нападавших было трое. Сначала огонь открыли в приемной ФСБ, а после злоумышленники выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании. По последней информации, в результате атаки погибли трое сотрудников ФСО. Один человек получил ранения.

В городе объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». На место вызваны дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли после стрельбы в приемной ФСБ на Лубянке
Опубликованы кадры вооруженного нападения на мужчину у спортклуба в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019