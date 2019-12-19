В Сети появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

В Сети появилось видео, снятое у здания ФСБ в центре Москвы. На записи, снятой очевидцами происшествия, отчетливо слышны звуки стрельбы.

Нападение было совершено вечером в четверг, 19 декабря. По данным источников «Известий», нападавших было трое. Сначала огонь открыли в приемной ФСБ, а после злоумышленники выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании. По последней информации, в результате атаки погибли трое сотрудников ФСО. Один человек получил ранения.

В городе объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». На место вызваны дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).