Момент ликвидации стрелявшего на Лубянке попал на видео

Момент ликвидации мужчины, устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, попал на видео. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно вооруженного человека, который прячется за столбом. Мужчина одет во все черное, а на спине у него рюкзак. В какой-то момент в него попадает пуля, после чего он падает.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). В результате стрельбы погиб один человек.

В ФСБ также уточнили, что атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).