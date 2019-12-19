Приняли удар: как удалось избежать больших жертв на Лубянке

Сотрудник ФСБ погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 19 декабря в центре столицы — возле дома №12 по улице Большая Лубянка. Как заявили в Федеральной службе безопасности, преступник, действовавший в одиночку, нейтрализован. Его личность и мотивы нападения сейчас устанавливают. Перестрелка у здания ФСБ в канун Дня сотрудников органов госбезопасности была заранее спланирована, считают эксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Бой в прямом эфире

По данным ЦОС ФСБ, стрельба началась 19 декабря в 18.10. За событиями на Лубянке можно было наблюдать практически в прямом эфире. Многочисленные очевидцы выкладывали видео происходящего в соцсети и Telegram-каналы. В первые минуты случайные прохожие не воспринимали происходящее всерьез. В одном из кафе девушка, наблюдавшая из окна за перестрелкой, шутила и со смехом спрашивала у окружающих, бронированное ли в заведении стекло. Однако очень быстро стало понятно, что ситуация более чем серьезная.

Пробежав несколько сот метров, стрелок занял позицию за колоннами здания по адресу Большая Лубянка, 12/1 – оно находится рядом с домом №2, входящего в комплекс зданий ФСБ. На появившихся в сети видео можно разглядеть, как он открыл оттуда огонь из автоматического оружия по преследовавшим его бойцам ЦСН и ОМОН. Часть пуль попала в фасад дома.

Как рассказал «Известиям» офицер одного из спецподразделений Минобороны, нападавший, судя по видеозаписям, явно имел хорошие навыки обращения с огнестрельным оружием.

– Видно, что стрелок правильно держит стойку, грамотно перемещается за колонной и использует её как укрытие, – отметил собеседник. – Такое впечатление, что он раньше занимался практической стрельбой. Но он не смог правильно определить, откуда по нему вели огонь сотрудники спецподразделений ФСБ. Скорее всего, у него не было серьезного опыта действий в реальных боевых столкновениях.

В соцсетях очевидцы сообщали, что сотрудники ФСБ просили их ради собственной безопасности оставаться в зданиях около часа.

– Нас отпустили где-то через час, вывели через черный ход, – рассказал один из очевидцев, Сергей Комлев.

После получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

- Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории, - сообщили «Известиям» в ведомстве.

Очевидцы рассказали «Известиям», что видели двух пострадавших, которых несли на носилках к каретам скорой помощи. Один из них был ранен в ногу, в каком состоянии был второй, оценить было сложно. В этот момент стрельба еще продолжалась.

– Мы с друзьями гуляли, когда услышали выстрелы, – рассказала студентка Анастасия. ­– Подумали, что кто-то фейерверки запускает. Но через какое-то время увидели, как ставят оцепление и поняли, что что-то происходит. Испугаться не успели, честно говоря. Все произошло очень быстро.



– Я выстрелов не слышал, у нас музыка играет, стали забегать люди, рассказали, что стреляют. Полиция не приходила, – поделился сотрудник небольшого магазина.

По сообщению Минздрава, в инциденте получили тяжёлые ранения два сотрудника ФСБ. Их доставили в НИИ им Склифософского. Всего медпомощь была оказана пятерым. На видеороликах видно, что первую помощь одному из пострадавших оказали сотрудники ЦСН ФСБ.

Неслучайный выбор

Нападение на приёмную ФСБ произошло накануне дня образования ВЧК-КГБ-ФСБ — в момент, когда в Кремлёвском дворце съездов сотрудников спецслужбы награждали медалями и орденами.

– Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Это заранее спланированная акция, – отметил вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

Комментируя многочисленные ролики пользователей соцсетей с кадрами стрельбы, эксперт сделал вывод, что гражданам необходимо напомнить, как вести себя в подобной чрезвычайной ситуации.

- Человеку, оказавшемуся в зоне, где открыли огонь, лучше всего пригнуться к земле, найти какое-то капитальное строение и уйти с линии огня за него. Затем постараться не высовываться, не фотографировать, проявляя любопытство, и по возможности уйти из этого района. Самое главное – не проявлять никакого героизма. Но советовать, конечно, легко. На практике в экстремальной ситуации люди ведут себя по-разному. Нередко у них отнимаются ноги, они либо падают, либо бегут навстречу огню. А бежать надо не на стрелка, не от него, а вправо-влево, не по линии огня, – заключил офицер.

Время, выбранное преступником, тоже не было случайным. Скорее всего, он специально дожидался окончания рабочего дня, чтобы напасть на выходящих из здания ФСБ сотрудников, полагает глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. В другое время навредить им, не попав в здание, было бы проблематично, пояснил он. Нападавший наверняка понимал, что умрет на месте — это похоже на поведение террориста, утверждает эксперт.

– Благодаря многочисленным камерам, системе распознавания лиц, скорее всего, достаточно быстро установят, где он взял оружие, откуда пришел, кто мог его направлять, – считает Михаил Пашкин.

Показательное выступление

Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения удалось избежать. Место ЧП быстро окружили. По словам очевидцев, полицейские отгоняли прохожих подальше от территории, на которой проводилась операция по ликвидации преступников.

В зданиях ФСБ постоянно дежурит оперативная группа Центра специального назначения. Кроме того, рядом с комплексом зданий на время новогодних праздников несло дежурство подразделение ОМОН, оснащённое оружием и спецсредствами. Вскоре после начала стрельбы в городе были введены повышенные меры безопасности.

По данным «Известий», у обезвреженного стрелка был рюкзак, в котором могло быть самодельное взрывное устройство. Поэтому в девятом часу вечера в четверг к работе приступили взрывотехники ФСБ, для исследования тела нападавшего они использовали специального робота-сапера.

– Это показательное выступление, попытка продемонстрировать, что терроризм ещё не уничтожили, – заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. – К сожалению, есть жертвы. Но нельзя не отметить профессиональную работу тех, кто противостоял нападавшим на Лубянке. Если бы не они, жертв могло быть больше.

По словам депутата, сегодня именно Россия является тем государством, которое не на словах, а на деле борется с терроризмом, причём очень эффективно. За последние десять лет число преступлений террористической направленности на территории России сократилось в сто раз. Только в этом году правоохранительные органы предотвратили 33 теракта, напомнил парламентарий.

Материал подготовили: Ярослава Костенко, Анна Ивушкина, Роман Крецул, Антон Лавров, Алексей Рамм, Богдан Степовой