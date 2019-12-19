Эксперт назвал нападение на Лубянке заранее спланированным

Вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов заявил, что нападение на приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ) было заранее спланировано. Об этом он сказал «Известиям» в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что атака была совершена накануне Дня работников органов безопасности РФ, в число которых входят сотрудники ведомства.

«Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Это заранее спланированная акция», — сказал он.

Комментируя ролики с кадрами стрельбы из соцсетей, Филатов пришел к выводу, что гражданам нужно напомнить, как вести себя в подобных чрезвычайных ситуациях. Так, человеку, который находится в зоне огня, лучше всего пригнуться к земле или найти какое-то капитальное строение, чтобы уйти за линию огня. При этом Филатов подчеркивает, что важно «не высовываться, не фотографировать, проявляя любопытство», а по возможности покинуть район.

«Самое главное — не проявлять никакого героизма. Но советовать, конечно, легко. На практике в экстремальной ситуации люди ведут себя по-разному. Нередко у них отнимаются ноги, они либо падают, либо бегут навстречу огню. А бежать надо не на стрелка, не от него, а вправо-влево, не по линии огня», — заключил Филатов.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). Погиб один человек.

В ФСБ также уточнили, что атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован. Момент ликвидации мужчины попал на видео.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).