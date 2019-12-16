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Молчание солдат: спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами

Первой сверхсекретное стрелковое оружие получит бригада из Новосибирска
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Фото: zonwar.ru
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Спецназ оснастят секретной «бесшумной смертью». Первая партия новейших автоматов АСМ будет поставлена в 24-ю бригаду из Новосибирска. АСМ представляет собой модернизированную версию оружия «Вал». При стрельбе даже на расстоянии в несколько метров АСМ практически не слышен. А его пуля пробьет любой бронежилет. По мнению экспертов, «бесшумная смерть» будет незаменима при проведении спецопераций.

Перед тем как новинку начнут поставлять в ВС, в 24-й бригаде спецназа пройдут ее полные испытания, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Ранее в Центральном военном округе заявили, что на вооружении разведывательных групп появится современная генерация бесшумного автомата «Вал» — модернизированный АСМ. Изделие имеет измененную форму ствольной коробки. У оружия улучшены показатели служебно-эксплуатационных характеристик. Контроль расхода боеприпасов теперь легко будет вести за счет магазина из прозрачного пластика.

Бесшумные автоматы нужны в основном подразделениям спецназа, отметил зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— С новыми автоматами будут работать профессионалы, — рассказал «Известиям» эксперт. — Любое беззвучное оружие в отличии от обычного стрелкового имеет меньшую кучность боя, дальнобойность и скорость полета пули. При стрельбе из него надо уделять больше внимания таким факторам, как, например, боковой ветер, чтобы пулю не снесло в сторону от цели. Оно незаменимо при выполнении заданий в тылу врага, где нужно действовать бесшумно. Например, при штурме объекта или позиций с помощью такого оружия можно снять часовых, не выдав себя противнику раньше времени.

Работы над бесшумным оружием начались в 1970-х годах. Тогда стало ясно, что в современных войнах и локальных конфликтах существенная роль отведена специальным разведывательно-диверсионным операциям, проводимым на территории противника. А для этого нужны стрелковые системы, которые бы могли обеспечивать большую скрытность действий спецподразделений. Первой в СССР была разработана снайперская винтовка «ВВС», которая сейчас известна под названием «Винторез». Она поступила на вооружение армии и других силовых структур в конце 1980-х годов.

На ее базе тульские оружейники создали первый отечественный бесшумный автомат — «Вал». Он широко использовался во время локальных военных конфликтов на территории бывшего СССР. АСМ, калибр пули которого 9 мм, — глубокая модернизация этого автомата.

Пока про АСМ известно немного: он отличается от предшественника увеличенным ресурсом ствола, новыми магазинами большей емкости (на 30 патронов), а также интерфейсами типа планок Пикатинни для установки прицелов и другими аксессуарами.

Планка Пикатинни — это универсальный кронштейн, который позволит быстро и без технических переделок менять на автомате прицелы в зависимости от того, какие задания придется выполнять спецназовцам. Так, например, в российской армии используются ночные, а также дневные оптические и коллиматорные прицелы — последние проецируют метку в бесконечность. Они обеспечивают высокую скорость прицеливания — в два-три раза выше, чем традиционные «мушечные». Для того чтобы совершить меткий выстрел, бойцу нужно совместить всего две точки — светящуюся метку, которую видно через окуляр, и саму цель.

Кроме того, АСМ получит новые экспериментальные магазины из прозрачного пластика — это позволит бойцу визуально контролировать расход боеприпасов. У автомата также имеются новые сошки — для более точной стрельбу со стационарных позиций.

В ВС стало поступать новое стрелковое оружие. В частности, в октябре Минобороны решило принять на вооружение пистолет «Удав». Первая их партия уже доставлена в войска. Самозарядный «Удав» является полностью отечественной моделью. Дальность стрельбы составляет 50 м, а емкость магазина — 18 патронов. Для пистолета разработали специальные боеприпасы. Ожидается, что со временем он заменит пистолет Макарова, который эксплуатируется в армии с 1950-х годов.

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