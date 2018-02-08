«Вежливых людей» вооружат «Копьем»

Спецподразделения российской армии вооружат легендарными гранатометами СПГ-9 «Копье». В Сирии они продемонстрировали высокую эффективность против полевых укреплений и живой силы противника. Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками. При этом один выстрел для СПГ-9 на порядок дешевле противотанковой управляемой ракеты. Гранатомет пройдет модернизацию — получит современный ночной прицел и более мощные боеприпасы.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 планируют вернуть в арсенал специальных подразделений. Они пройдут модернизацию и будут применяться для борьбы с живой силой и подавления огневых точек противника.

В ходе сирийской кампании боевики активно использовали гранатометы западного производства – Carl Gustav и PanzerFaust. Для их подавления дальности стрельбы обычных РПГ-7 не хватало. Но с противником хорошо справлялись СПГ-9, которые стояли на вооружении сирийской армии.

Изначально эти изделия, принятые на вооружение еще в 1963 году, предназначались для борьбы с бронетехникой. Кумулятивная граната ПГ-9В имеет приличные показатели бронепробития — 300 мм. Позднее для СПГ-9 была разработана и осколочная граната. Дальность стрельбы «Копья» при ее использовании — около километра.

СПГ-9 отличается довольно высокой скорострельностью — до шести выстрелов в минуту. Это связано с тем, что его легко перезаряжать, а наводчику не нужно ждать, пока граната поразит цель. Стрельба из «Копья» не требует длительной подготовки, обращению с этим оружием можно обучить всех бойцов. При необходимости гранатомет разбирается и переносится силами расчета. Если при этом раздать всем бойцам хотя бы по два выстрела, то одно отделение будет иметь весьма солидный боекомплект.

С конца 1980-х годов «Копья» стали постепенно уступать место противотанковым управляемым ракетам (ПТУР) — мощности штатных выстрелов уже не хватало для пробития брони современных танков. Однако ПТУРы достаточно дороги, поэтому безоткатные орудия остались очень популярны в развивающихся странах.

Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что такое вооружение весьма востребовано в условиях локальных конфликтов, когда боевые действия ведутся небольшими высокомобильными отрядами. Спецподразделениям приходится иметь дело с хорошо вооруженным и подготовленным противником, поэтому им нужна дополнительная огневая мощь.

— Боевики получают новейшие зарубежные вооружения, они научились окапываться и оборудовать позиции, поэтому спецназу нужны средства усиления, та самая окопная артиллерия, — пояснил Олег Желтоножко. — За счет более мощного боеприпаса СПГ-9 легко поражает с большего расстояния даже бетонные укрепления. При этом в разобранном виде его можно перевозить на джипе или бронеавтомобиле «Тигр», переносить пешей группой.

Пентагон также активно возвращают в строй старые гранатометы — шведские Carl Gustav. В 1980-е годы они были закуплены для батальонов рейнджеров, позже заменены на противотанковые ракеты. Однако в Афганистане американские военные несли большие потери от точного огня гранатометов РПГ-7, которые активно использовали отряды запрещенного в России движения «Талибан». ПТУРы не могли эффективно бороться с такой угрозой. Пентагон принял решение выдать подразделениям спецназа, пехоты и воздушно-десантных войск, действующим в Афганистане, гранатометы. Carl Gustav доказали свою эффективность. Поэтому сейчас американские военные повсеместно используют их в Афганистане и Ираке.