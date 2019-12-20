СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Стрельбу на Лубянке в Москве 19 декабря открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 20 декабря.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства произошедшего, в том числе причины преступления, а также общие данные о личности нападавшего.

Также следователи заявили, что госпитализированный после стрельбы сотрудник ФСБ скончался.

Ранее в этот же день отец Евгения Минюрова рассказал, что практически не принимал участия в воспитании сына. По его словам, он развелся с супругой еще в 1981 году и изредка созванивался с сыном. «Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — отметил он.

При этом мать Минюрова сообщила, что в последнее время ее сын «общался с какими-то арабами по телефону». По ее словам, последние несколько лет он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но позже отовсюду уволился. В последнее время не работал.

Накануне, 19 декабря, на улице Большая Лубянка у здания ФСБ России произошел инцидент со стрельбой. По данным СК, в результате происшествия пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник ФСБ скончался на месте, другого госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.