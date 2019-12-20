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Тренер стрелкового клуба рассказал о стрелявшем на Лубянке

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович рассказал, что Евгений Манюров, предполагаемый преступник, накануне устроивший стрельбу на Лубянке у здания ФСБ России и посещавший его клуб, на занятиях стрелял плохо. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает сайт kp.ru.

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«Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», — заявил тренер.

По словам Соловича, ничего необычного в общении с Манюровым он не замечал однако, на занятия мужчина приходил в длинной черной парке с капюшоном, которую снимать отказывался — говорил, что ему так удобнее.

В том, что Манюров мог быть ненормальным, тренер усомнился. «У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — объяснил он.

Отмечается, что на занятия Манюров, невзирая на дальнее расстояние, приезжал из Подольска — стрелковый клуб находится на Поклонной горе в Москве.

Инцидент со стрельбой на улице Большая Лубянка случился днем ранее, 19 декабря. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

СМИ сообщили о том, что личность стрелка установлена — предполагаемым преступником был 39-летний урoженец Московской области Евгений Манюров, в квартире которого сейчас проводятся обыски.

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

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