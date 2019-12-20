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В квартире стрелявшего на Лубянке проходят обыски

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире мужчины, который устроил стрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что предполагаемым преступником был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. По данным СМИ, мужчина долгое время увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.

Стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка (соседнее с ФСБ здание) в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря.

По данным СК, в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

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