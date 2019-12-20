Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец Евгения Манюрова, подозреваемого в стрельбе на Лубянке у здания ФСБ России, рассказал, что практически не принимал участия в воспитании сына. Об этом он рассказал в пятницу, 20 декабря, телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, он развелся с супругой еще в 1981 году и изредка созванивался с сыном.

«Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — отметил мужчина.

Ранее в этот день мать подозреваемого и тренер стрелкового клуба ДОСААФ рассказали о поведении Манюрова в последние несколько месяцев.

Инцидент со стрельбой на улице Большая Лубянка случился днем ранее, 19 декабря. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

СМИ сообщили о том, что личность стрелка установлена — предполагаемым преступником был 39-летний урoженец Московской области Евгений Манюров, в квартире которого сейчас проводятся обыски.

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.