Скончался второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Скончался второй пострадавший во время стрельбы на улице Большая Лубянка сотрудник ФСБ. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в Следственном комитете России.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации. В СК подтвердили, что нападавшим был 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

«В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления», — добавляется в тексте.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры из дома преступника. На фотографиях запечатлен целый оружейный арсенал преступника, который хранился у него дома.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.