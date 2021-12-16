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Суд продлил арест открывшему стрельбу в казанской школе

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В Казани суд продлил арест Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в гимназии на улице Джаудата Файзи. Об этом 16 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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«Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Галявиеву до 11 апреля 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее, 10 декабря, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России заявили, что Галявиеву предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

В ведомстве добавили, что причиной трагических событий стало стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета.

16 ноября Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга и был признан вменяемым. Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

Ранее, 8 июня, гендиректор охранной компании ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов был арестован. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как уточняется, Иванов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание. Бизнесмен, в свою очередь, вину во вменяемом ему преступлении не признал.

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая. Галявиев открыл огонь в здании школы, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

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