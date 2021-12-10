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Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение

Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву предъявили окончательное обвинение
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Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в Казанской школе предъявили окончательное обвинение. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

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На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»), рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что причиной трагических событий стало стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из Интернета.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся» — заключили в СК.

Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

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