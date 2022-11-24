Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине
Мир
Одесский горсовет принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Суворову
Мир
Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали
Мир
Грузинские депутаты указали на попытки США вызволить Саакашвили из тюрьмы
Культура
Минкультуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Ивлеевой
Политика
Путин поздравил премьера Ирака ас-Судани со вступлением в должность
Спорт
The Daily Star рассказала о намерениях Apple купить «Манчестер Юнайтед»
Экономика
Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ
Мир
Премьер Словакии подарил Орбану новый шарф
Мир
В Эстонии сформируют дивизию из подразделений союзных стран
Мир
Политолог усомнился в желании Европы принять новую волну украинских беженцев
Мир
Мэра Харькова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке

Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в Крымске

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили после стрельбы в Крымске. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Черный понедельник: неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе
Жертвами нападения стали 15 человек, в том числе 11 детей, пострадало больше 20

«Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельбу из-за личных неприязненных отношений устроил 66-летний местный житель. Он несколько раз выстрелил в двух своих знакомых, которые скончались на месте. Затем он убил еще одного мужчину, личность которого устанавливается.

После произошедшего злоумышленник свел счеты с жизнью.

О стрельбе в Крымске ранее в четверг сообщили очевидцы, засняв произошедшее. Инцидент произошел около торгового центра «Славянский» по улице Синева. На кадрах видно, что мужчина выстрелил из оружия несколько раз. В результате погибли четыре человека, включая открывшего огонь мужчину. Среди погибших два работника медицинского центра. Также пострадал один человек.

По данным «Известий», стрельбу устроил мужчина, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. Неизвестный мужчина попытался ей помочь, но был убит.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022