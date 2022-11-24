Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в Крымске

Уголовное дело возбудили после стрельбы в Крымске. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельбу из-за личных неприязненных отношений устроил 66-летний местный житель. Он несколько раз выстрелил в двух своих знакомых, которые скончались на месте. Затем он убил еще одного мужчину, личность которого устанавливается.

После произошедшего злоумышленник свел счеты с жизнью.

О стрельбе в Крымске ранее в четверг сообщили очевидцы, засняв произошедшее. Инцидент произошел около торгового центра «Славянский» по улице Синева. На кадрах видно, что мужчина выстрелил из оружия несколько раз. В результате погибли четыре человека, включая открывшего огонь мужчину. Среди погибших два работника медицинского центра. Также пострадал один человек.

По данным «Известий», стрельбу устроил мужчина, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. Неизвестный мужчина попытался ей помочь, но был убит.