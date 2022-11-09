«Он ни разу не решился взглянуть нам в глаза…»

Выпускник казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года массовую стрельбу в своей alma mater, останется под стражей до 18 апреля 2023 года. Такое решение принял Верховный суд Татарстана в среду, 9 ноября. Начало процесса не обошлось без эксцессов — на электронную почту суда пришло сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, а у самого Галявиева внезапно не оказалось защитника, который представлял бы его интересы. Потерпевшими по делу признаны 600 человек, некоторые из них заявили гражданские иски, сообщили прокуроры. Юристы полагают, что за убийство девяти человек Галявиеву грозит пожизненный срок.

В своем уме

В среду, 9 ноября, Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело Ильназа Галявиева. В мае 2021 года он расстрелял из охотничьего ружья учеников казанской гимназии № 175. В результате чудовищного преступления погибли девять человек — семеро детей и две учительницы. Еще 20 детей и четверо взрослых получили ранения. Расследование длилось почти полтора года.

Как установило следствие, 19-летний Галявиев проник в школу, где сам когда-то учился, через пост охраны. Он открыл огонь сначала на первом, а затем и на других этажах, и привел в действие самодельное взрывное устройство. Его задержали живым сотрудники ФСБ.

Он ни разу не решился Верховный суд Татарстана, где рассматривается уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В течение нескольких месяцев открытым оставался вопрос о том, был ли Галявиев в своем уме. После задержания он вел себя неадекватно — буйствовал и называл себя «богом». Для подробного обследования его отправили в Московский институт имени Сербского, а затем в психиатрическую больницу в московском СИЗО «Бутырка».

Признание невменяемыми преступников, совершивших ужасающие убийства, не редкость в судебной практике, как и их достаточно скорое освобождение из психиатрических лечебниц, пояснил «Известиям» адвокат Александр Арутюнов. Например, Гюльчехра Бобокулова, отрезавшая голову четырехлетней девочке в 2016 году в Москве, была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение в Казанскую психиатрическую больницу, откуда вышла на свободу уже через пять лет.

Родственники погибших гимназистов опасались: что подобный диагноз поставят и Галявиеву. В этом случае убийца мог избежать ответственности. Однако комплексная психолого-психиатрическая комиссия признала его полностью вменяемым и осознающим свои действия во время стрельбы.

Ему предъявлены обвинения по четырем статьям, где, помимо убийства и покушения на убийство двух и более лиц, фигурируют незаконное приобретение и изготовление взрывчатых веществ, переделка взрывных устройств и умышленное уничтожение чужого имущества.

Он ни разу не решился Люди у зала заседаний Верховного суда Татарстана, где рассматривается уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам прокурора Аиды Шайдуллиной, потерпевшими по уголовному делу признаны более 600 человек, некоторые из них заявили гражданские иски. Адвокат Александр Арутюнов полагает, что Галявиеву грозит наказание вплоть до пожизненного.

Адвокат из Вологды и ложное минирование

Утром 9 ноября в коридорах Верховного суда Казани было многолюдно — на процесс съехались журналисты со всей страны, родственники погибших и пострадавших, гимназисты. Был здесь и отец Галявиева. Гособвинение возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Он попросил суд продлить содержание обвиняемого в СИЗО еще на шесть месяцев — учитывая масштаб преступления и число потерпевших, судебный процесс обещает быть долгим. 11 ноября у Галявиева истекал срок содержания под стражей, а отпускать на свободу человека, совершившего столь тяжкое преступление, оснований нет никаких, сказал прокурор.

Он ни разу не решился Сотрудник гимназии № 175 Мулланур Мустафин, получивший ранение в результате стрельбы, у зала заседаний Верховного суда Татарстана Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Галявиев на процессе был «в образе» — черные толстовка, брюки, короткая стрижка, очки в черной же оправе. Он некоторое время демонстративно стоял к залу спиной, накрывшись капюшоном, затем развернулся и раздраженно потребовал удалить журналистов, пытавшихся его сфотографировать.

Старт процесса не обошелся без ЧП. Судья еще зачитывал решение о продлении ареста, когда в здании неожиданно для всех заработала сигнализация. Оказалось, что на почту Верховного суда пришло сообщение о минировании, которое в итоге оказалось ложным. Всех присутствующих вывели из здания.

Отправитель письма пока не установлен, но журналисты сразу вспомнили о «фанатах» Галявиева, которые еще несколько дней после трагедии проявляли себя сообщениями о ложном минировании школ по всей стране.

Что касается защиты Галявиева, ее изначально осуществлял государственный адвокат. Но 7 ноября в адрес Верховного суда поступило ходатайство от некоего Алексея Васильева из Вологодской области, пожелавшего представлять в суде интересы обвиняемого. Суд решил рассмотреть это ходатайство, а само заседание отложить из-за отсутствия у подсудимого защитника.

Он ни разу не решился Ильназ Галявиев во время рассмотрения уголовного дела о стрельбе в казанской гимназии Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сам Галявиев рассказал суду, что человек с таким именем приезжал к нему в следственный изолятор в Москву и предлагал свои услуги, но Галявиев отказался заключать с ним договор. В итоге остался без адвоката. Что с этим делать, суд решит 15 ноября на следующем заседании.

«Уже не хорохорится…»

Следствие считает, что причиной трагедии в Казани в мае 2021 года стало желание преступника подражать героям одного из деструктивных культов. Однако во время короткого разговора с «Известиям» в декабре прошлого года Галявиев этот мотив отверг.

— Никто на меня не повлиял, никто не подстрекал, я был один, — заявил он «Известиям».

Обвиняемый признал вину по всем четырем статьям и даже извинился перед потерпевшими. Правда, красноречием не блистал. «Никакие слова не смогут вернуть погибших», — только и сказал он.

Галявиев на условия содержания в СИЗО не жаловался, сказал, что его кормят хорошо, он «читает книжки». «Какие?» — спросил корреспондент «Известий» у него, в надежде по литературным предпочтениям хоть что-то понять о причинах редкого — даже по преступным меркам — зла. Но «зло» оказалось всеядным. «Какие приносят, такие и читаю», — буркнул в ответ Галявиев.

Он ни разу не решился Ильназ Галявиев Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Стоя в судебном «аквариуме» в окружении двух вооруженных приставов, он в приступе откровенности заявил «Известиям» — в тот черный день, 11 мая, его «много чего могло бы остановить». Он не уточнил, что именно, но прибывший на заседание в Верховный суд житель Казани Эльдар Волков, потерявший в этой трагедии 15-летнего сына Амира, заявил «Известиям», что остановить Галявиева должны были его родители или другие родственники.

— Они же видели, как он себя ведет и что с ним происходит. Как можно было не реагировать? — не скрывал возмущения папа погибшего мальчика.

Он не сомневается во вменяемости человека, убившего его сына.

— Его обследовали психиатры, они ведь не дураки. Да и по его поведению в суде сегодня было видно, что он вполне вменяемый — сидит, голову опустил, уже не хорохорится, как сразу после задержания. Когда потерпевших представляли и мы все вставали с мест, Галявиев ни разу не решился взглянуть нам в глаза — так и сидел с опущенной головой всё заседание, — рассказал «Известиям» Эльдар Волков.

После того как здание суда обследовали кинологи и никакой взрывчатки не нашли, заседание возобновилось. Судья завершил оглашение вердикта — возможность «почитать книги» в изоляторе у Галявиева будет еще как минимум шесть месяцев. Его арест продлен до 18 апреля.