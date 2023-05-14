Между станком и гармонью: что посмотреть в Туле на выходных

Тула — индустриальный и вместе с тем очень творческий город. В последние годы он преображается: пустующие заводские площади превращаются в модные пространства, реставрируются центральные улицы, проходят фестивали (гастрономические, музыкальные, уличного искусства). В Туле много небольших уютных музеев, которые замечательно погружают в историю места, а еще — талантливых изобретателей, чьи работы прямо сейчас востребованы в мире. «Известия» побывали в регионе и оценили его туристический потенциал.

На пустом месте

Тула, пожалуй, один из самых удачных примеров того, как должен выглядеть переход от промышленного производства к креативной экономике. Новой точкой притяжения сегодня является кластер «Октава». Он создан частным инвестором Михаилом Шелковым в сотрудничестве с «Ростехом» и правительством Тульской области в 2018 году. Раньше пространство принадлежало одноименному заводу, но из-за того, что производство сократилось и стало более компактным, некоторые площади сделались ненужными . Нынешнее решение не разрывает связи с прежним хозяином, а, наоборот, подпитывается его наследием.

Основанный в 1927 году завод «Октава» единственный в России создатель акустических приборов как для «гражданки», так и для авиационно-промышленного комплекса. Тульские гарнитуры используют даже в космосе: свое знаменитое «Поехали» Юрий Гагарин сказал именно в микрофон завода «Октава». Современные исполнители, в том числе зарубежные, также пользуются российским оборудованием. Группа Radiohead, например, записала с его помощью альбом OK Computer.

Тут же, на базе кластера, расположена профессиональная студия звукозаписи. Здесь с гостями проведут мастер-класс и наглядно покажут, из какого «сора» рождаются хиты . Студия тестирует предсерийные микрофоны и выполняет любые работы, связанные со звуком.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Сейчас, в частности, большой запрос на подкасты, — говорит руководитель Oktava Lab Артем Гудков. — Например, приходили айтишники, которые общались на тему ненормативной лексики в своей работе, обсуждали, как жить с матом и без него. Или другой интересный проект: ведущий приглашает туляков из разных отраслей, которые рассказывают про свой бизнес, путь к успеху, делятся своими историями и проблемами.

Oktava Lab привлекательна и с другой стороны. Если в Москве часовая аренда студии стоит от 3 тыс. рублей, то в Туле запись обойдется всего в 1 тыс.

На втором этаже кластера расположен нетипичный по формату Музей станка. Экскурсия проходит в темном помещении при помощи виртуальных помощников. Интересные факты и иллюстрации отображаются на больших прозрачных экранах, за которыми стоят мощные станки, подсвеченные яркими цветами. Рассказ посвящен смекалке туляков и превращению города в промышленный центр России.

Среди запоминающихся и неожиданных фактов — изобретение закаточной машины для банок. Этот привычный в быту инструмент создал Николай Макаров, конструктор знаменитого пистолета. Закатку он изготовил после выхода на пенсию по просьбе любимой супруги.

Музей станка Фото: Музей станка/oktavaklaster.ru

К слову, среди туляков по-прежнему много изобретателей. В 2006 году уроженцы города Василий Орлов и Лев Евстратов получили технический «Оскар» — премию, которую вручают за разработку лучшего оборудования для киносъемок. Инженеры изобрели гиростабилизированный кран для съемок в движении, неофициально он называется «русская рука». Конструкция, установленная на крышу машины, напоминает стрелу башенного крана с кинокамерой на конце. С ее помощью снято множество голливудских блокбастеров, в том числе «Безумный Макс. Дорога ярости», «Мстители», «Бэтмен. Начало» и т.д.

После посещения экспозиций посетители могут перекусить в кафе на первом этаже.

— Один из резидентов кластера — ростерия «Зерновая», это тульские обжарщики, которые глубоко разбираются в деталях вкуса и приготовления разных видов кофе и к тому же проводят дегустации, тем самым повышая кофейную культуру, — рассказывает директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков. — Другой наш резидент — ремесленная пекарня, где изготавливаются булочные изделия из качественных ингредиентов, которые значительно отличаются по вкусу от того, что можно купить в магазине.

По словам собеседника, ежемесячно «Октава» предлагает от 100 до 150 мероприятий — от сценического фехтования до киноклуба, от управленческих поединков до лекций про комиксы . Также здесь есть своя библиотека, школа диджеинга, регулярно проходят выставки современного искусства.

«Ликерка Лофт» Фото: vk.com/likerkaloft

Помимо «Октавы», в Туле есть еще два креативных кластера — «Ликерка Лофт» и «Искра». Первый появился на основе ликероводочного завода, второй — воинской части. Оба места отлично подходят для прогулок и посиделок: внутри кластеров находятся кофейни, бары, гастромаркеты, парикмахерские, театр и концертная сцена.

Прогулка по набережной

Сегодня парадным лицом города является Казанская набережная. Долгое время она находилась в пользовании у Тульского оружейного завода и была закрыта для жителей, а в последние 20 лет сделалась ненужной даже предприятию. Улица Металлургов, расположенная рядом с кремлем, также оказалась в стороне от городской жизни. Удивительным образом в самом центре Тулы возникло пустующее пространство.

Новая жизнь набережной началась с расчистки территории — со дна подняли около 70 т мусора. Императорский оружейный завод (который одновременно еще и ордена Ленина) также пообещал привести здание в порядок. Открытая в 2018 году набережная наконец увидела пешеходов и обзавелась ярким цветовым акцентом: красные мост, заборчик, фонари. Авторы проекта решили сослаться в оформлении на пикантную историю места.

— В прошлом на этом месте был Нижний кремлевский сад, и тогда вдоль стен кремля шла аллея Любви, или аллея Поцелуев. Из названия понятно, чем там занимались туляки . Глеб Успенский описывает в «Нравах Растеряевой улицы», как дамы фривольного характера завлекали своих клиентов и продавали себя прямо на аллее Любви, — рассказывает местный экскурсовод Александра Липкан. — Когда готовили проект набережной, решили обыграть историю этого места через красные фонари. Они стали главной цветовой доминантой.

Казанская набережная Фото: официальный туристический портал Тулы и Тульской области

К слову, тульские любовные обычаи нашли отражение и в некоторых расхожих фразах. По словам экскурсовода, прежде женихи сватались к девушкам с пряниками. Если та отказывала на предложение, то ломала подаренную сладость. Отсюда, вероятно, и пошли выражения «без пряника не заигрывай» и «чего ты ломаешься».

Гости из Москвы, вероятно, заметят в тульском пейзаже что-то знакомое. Дизайн набережной разработала архитектурная мастерская Wowhaus, которая, в частности, известна проектами благоустройства в столице. Среди ее работ Городская ферма и Зеленый театр на ВДНХ, Музейный парк при Политехе, благоустройство парка Горького и т.д.

Узнать о ядах и изготовить духи

Настоящей жемчужиной города является Старая тульская аптека, еще одна обновленная достопримечательность . Ее основатель Фердинанд Белявский вложил в предприятие 30 тыс. рублей (по нашим меркам — около 30 млн) и не прогадал. В свое время это была единственная аптека в городе, где изготавливали препараты по рецепту. Некоторые горожане и гости Тулы до сих пор забегают в нее, чтобы найти нужное лекарство, но на выбор — баночки с ядом и колбы с пиявками. Сотрудникам приходится объяснять: теперь здесь музей.

Оказавшись внутри аптеки, хочется сразу сделать несколько снимков — винтажный интерьер погружает в атмосферу старого города. Осмотревшись, можно переходить к изучению экспонатов: старинные медицинские инструменты, лекарственные препараты, заспиртованная змея, бланки рецептов. Изучать предметы лучше с экскурсоводом, среди прочего, он расскажет про использование ядов и сильнодействующих веществ в фармакологии конца XIX — начала XX века.

Старая тульская аптека Фото: официальный туристический портал Тулы и Тульской области

Чтобы не обходиться только теорией, посетителям предложат поучаствовать в мастер-классе и составить собственные духи . Перед этим гостям устроят парфюмерную «дегустацию». Параллельно здесь расскажут, как «Красная Москва», аромат которой вряд ли выветрится из памяти и бабушкиного шкафа, стала прообразом всемирно известных «Шанель № 5». А также какие ароматы и компоненты доминировали в разные десятилетия: сливовые 1980-е, морские 1990-е, ванильные нулевые…

Здесь же, в Старой аптеке, находится еще один примечательный экспонат, «та самая» подкованная блоха — в микроскоп видны золотые изделия на каждой из лапок. Вдохновившись сказкой о «Левше», местный мастер Николай Алдунин создал миниатюрные инструменты, оборудовал мастерскую без сквозняков и солнечного света, приобрел мощный микроскоп. Перед началом работы удалил волоски и коготки с блошиных лапок. Удары по гвоздикам наносил между ударами сердца. В общей сложности на подготовку ушло два года, работа была представлена в 2002-м. Работы Алдунина, скорее всего, и раньше встречались читателям в интернете: караван верблюдов в игольном ушке, танк на срезе яблочного зернышка, самовар с сахарную песчинку.

Гармонный промысел

К тульскому триединству — пряник, оружие, самовар — не мешает добавить четвертый элемент — гармонь. Местные мастера прославились и в этом деле. В паре минут ходьбы от тульского кремля находится Музей гармони, где проводят музыкальные экскурсии. В тульской коллекции собрано более 100 экспонатов.

Гармонь является прямым предком русского баяна. Но перед этим здешний музыкант Николай Белобородов изобрел ее хроматический вариант и организовал первый оркестр.

Музей гармони Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Со временем тульская гармонь распространялась по территории России, и на ее основе появились региональные разновидности. Например, необычная ливенская гармонь родом из Орловской губернии. Ее главная особенность в длине: чтобы растянуть гармонь целиком, не хватит и размаха рук. Складок — от 25 до 40 штук, тогда как у простого инструмента их не более 16, а внутри прячется красочный цветочный орнамент. Стоил такой эксклюзив дорого и раньше приравнивался к цене коровы. Прежде с такой гармонью ходили свататься к невесте, и, если та отказывала, ливенку демонстративно разрывали, из-за чего было обидно вдвойне.

Другой неожиданный экспонат — гармони-черепашки . По одной из версий, название отсылает к городу Череповцу, где инструмент производился изначально. Это крошечные гармони, некоторые из них не превышают спичечный коробок. Несмотря на свою величину, на черепашках исполняли и классические произведения — пьесы Глинки, Чайковского, Верди. А в начале ХХ века гармонь звучала в составе симфонического оркестра на концертах в Кисловодске (1909) и Ессентуках (1912).

Тут же бросается в глаза красная гармонь-сапог. Это уже современное изделие, выполненное в 2004 году мастером из подмосковного Королева. Кроме музицирования, гармонью можно раздувать самовар и носить как обувь — в качестве основы использовались настоящие колодки.

Один из самых редких и неожиданных экспонатов — гармонь-синтезатор, или органола . Сделана в виде компактного чемоданчика на ножках. Из электронного в ней только вентилятор, который выполняет функцию меха, а внутри — «живые» голосовые планки и язычки.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Во время экскурсии многие из инструментов дадут послушать, а также продемонстрируют, как звучит гармонь в классической музыке и джазовой импровизации.