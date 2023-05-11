«В период коронавируса у нас больных было меньше»

Пандемия коронавируса, окончание которой на днях объявила ВОЗ, не стала исключительным периодом для кардиохирургии. Но за это тяжелое время врачи накопили опыт лечения тяжелейших больных, рассказал в интервью «Известиям» главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации», академик Лео Бокерия . Санкции тоже подстегнули развитие отрасли — благодаря им появилось очень много отечественных медизделий. Сейчас перед нацией стоит демографическая проблема, а 78% населения после диспансеризации попадает в группу больных людей. Как это изменить, обсудят участники ежегодного Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет с 11 по 13 мая в Гостином Дворе.

«Фактически сегодня всё есть, замещение полное»

— ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. Это был большой вызов для здравоохранения. Как этот период отразился на кардиохирургии?

— Период пандемии был сложным во всех отношениях. Инфекция, которая носила почти массовый характер, была крайне опасна для людей с пороком сердца. Сочетание этих болезней могло привести к терминальной стадии, если пациенты вовремя не попадали в соответствующий стационар. У нас конкретно в сердечно-сосудистой хирургии крайне редко бывали случаи, когда человек все-таки умирал . В целом мы пережили эти времена практически так же, как обычные: хватало лекарств, оборудования, персонал у нас очень опытный. Но дай бог, чтобы больше никогда такого не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Больше ли было операций и обращений?

— Наоборот, больных было меньше, потому что люди с патологиями старались меньше бывать в клиниках, многие не могли до нас добраться — у нас же в основном пациенты не из Москвы, а со всей территории нашей необъятной страны.

— Подготовил ли период пандемии кардиохирургов и отрасль в целом к новым подобным вызовам?

— На протяжении существования нашей специальности уже всё было, поэтому сказать, что ковид был таким вот каким-то непонятным, неестественным, нельзя. Но всё же врачи в результате всего этого несчастья накопили опыт лечения тяжелейших больных, который естественным образом передается в клиническую практику.

— Последний год был очень непростым для страны, как у вас сейчас обстоят дела с лекарствами, с оборудованием? Нашли ли замену импортным изделиям?

— Конечно, появилось очень много отечественного продукта: заплаты, которые мы ставим внутри сердца, клапаны и так далее. Фактически сегодня всё есть, замещение полное. Другое дело, что мы иногда недовольны существующим рядом медизделий. Например, хотим, чтобы появились клапаны для совсем маленьких детей. Сейчас выход из ситуации — это паллиативная операция младенцу, чтобы он спокойно прожил 3–5 лет, а потом уже выполняется радикальная операция.

Сегодня медицина, особенно такая специализированная, как сердечно-сосудистая хирургия, обладает невероятно огромным набором пособий, операций, лекарственных препаратов, которые могут в каких-то пределах замещать друг друга.

И, конечно, у нас накоплен огромный опыт, которым мы обмениваемся и с зарубежными коллегами, и между собой.

— Изменилось ли общение с зарубежными коллегами? Есть ли какие-то ограничения, непринятие?

— На уровне специалистов нет. Другое дело, что сократились, видимо, объемы финансирования на взаимовыгодное сотрудничество, поэтому мы, к сожалению, меньше ездим, они меньше ездят. Но я думаю, что это явление временное.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Что сейчас служит основным инструментом оценки здоровья населения? Каковы новации последних лет?

— Строго говоря, «инструмент оценки здоровья» не изменился со времен появления медицинской помощи — это осмотр пациента, диагностика физического и психического состояния, выявление заболевания. Диспансеризация населения — отнюдь не новация. Рожденные в СССР помнят обязательную диспансеризацию на всех этапах жизни — начиная с детского сада и заканчивая трудовыми коллективами.

Разумеется, с приходом цифровизации в здравоохранение, с созданием единой информационной системы, электронного документооборота, электронных медицинских карт и т.д. этот процесс кардинально изменился и продолжает меняться. Новации скорее лежат в области информатизации и обработки больших баз данных в контексте охраны и укрепления общественного здоровья.

«Основной причиной смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания»

— Сейчас в России нет отдельной программы по сохранению здоровья трудоспособного населения. Насколько она все-таки нужна?

— Отдельной программы нет. Насколько я представляю ситуацию, последняя попытка была предпринята НИИ Гигиены труда в 2014 году — институт разработал «Концепцию осуществления государственной политики, направленной на сохранение здоровья работающего населения России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

За последние 10 лет появлялись различные концепции «Охраны здоровья здоровых», также направленные в первую очередь на охрану здоровья работающего населения. Но, насколько мне известно, ни одна из них не получила поддержки и закрепления на государственном уровне. Возможно, компетентные специалисты считают, что заложенных в основные документы положений по охране здоровья работающего населения достаточно и необходимости в отдельной стратегии нет.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нам (я имею в виду общественную организацию «Лига здоровья нации») кажется, что такой документ нужен. Не ради умножения концепций, стратегий или проектов, а для обозначения государственного заказа на приоритетную область в сфере развития здравоохранения , в силу важности этого вопроса для социально-экономического развития страны в современных условиях.

В результате ежегодной диспансеризации населения и последующего дообследования выделяются три диспансерные группы: «здоровые» (Д-I) (как правило, не более 10% от общего числа прошедших диспансеризацию), «практически здоровые» (Д-II) (не более 12%) и группа Д-III — «больные, нуждающиеся в лечении» (78% населения, прошедшего диспансеризацию). Цифры говорящие.

Основной причиной смертности трудоспособного населения остаются сердечно-сосудистые заболевания. Профилактические мероприятия по их предотвращению должны реализовываться на предприятиях, если мы действительно хотим принимать системные меры по увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

— В Советском Союзе была хорошо развита система санаториев и других профилактических учреждений. Сейчас она стагнирует. Может быть, ее как-то надо подстегнуть?

— Конечно, надо! Это очень прогрессивная система, нигде в мире ничего подобного не было и нет. Выделялись лучшие территориальные участки, санатории были профилированы для разных заболеваний.

В Советском Союзе санаторно-курортные и профилактические учреждения принимали 32 млн человек ежегодно, около 7,5 тыс. предприятий имели свои санатории. Сейчас, если не ошибаюсь, в России санаторно-курортный комплекс насчитывает 1700 санаториев и 420 000 койко-мест. Я считаю, что категорически необходимо сделать так, чтобы эта система работала в модернизированном виде. Это реально будет способствовать укреплению здоровья и удлинению продолжительности жизни. Это же наш собственный опыт. Советский Союз — это наша родина, наша страна.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мы совместно с Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья выступаем с инициативой создания «Оздоровительной карты России». Этому вопросу посвящен отдельный общероссийский конгресс.

— Как сами предприятия могут контролировать состояние здоровья своих сотрудников?

— В этом году в качестве соорганизатора форума выступает Союз промышленников и предпринимателей , что само по себе — важный факт, показывающий отношение союза к проблемам корпоративного здоровья. Наш разговор с руководством РСПП начался с любопытного факта.

Мы четвертый год при поддержке Минспорта реализуем программу повышения физической активности населения «Человек идущий». И в рамках нее проводим командные чемпионаты России по фоновой ходьбе (все шаги человека за день) с использованием мобильного приложения по подсчету шагов. Одна из категорий — это корпоративные команды . Как показала статистика соревнований, это самый динамично развивающийся сегмент наших чемпионатов: в 2019 году их было всего 43, а в 2022-м — 1727 команд.

Чемпионат проходит в течение двух месяцев. Члены команд-лидеров ежедневно ходят по 25 000 шагов, а это немалая физическая нагрузка. Кроме чемпионатов мы проводим зимние марафоны, весенние соревнования, посвященные 9 Мая, летние, семейные и другие. И корпоративные команды везде принимают участие. Сейчас в мобильном приложении зарегистрировано более 350 тыс. человек.

Мы с этим и пришли в РСПП — рассказать о том, что на собственном опыте видим интерес предприятий к новым формам продвижения ЗОЖ. Пришли с предложением тиражировать опыт, но разговор вышел за рамки одного проекта, приобрел более масштабное и стратегическое содержание — о роли бизнеса в общественном здравоохранении, что и вылилось в сотрудничество по организации форума. Решили, что именно на этой площадке форума имеет смысл поднять эти вопросы.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Но рассказал я это всё лишь в качестве иллюстрации к тезису об «открывшихся новых возможностях» для предприятий в сфере оздоровления сотрудников. Современные технологии позволяют решать эти задачи. Проект «Человек идущий» — лишь частный пример, и он хорош тем, что не требует командных стартов, совместных походов, специально-оборудованных мест, специальной одежды и т.д. Мобильное приложение просто считает все твои шаги за день, как и твоих товарищей по команде, и твоих соперников. И ты просто выбираешь ходьбу вместо автобуса, дольше гуляешь с собакой, вместо ближнего магазина выбираешь дальний, вместо эскалатора — лестницу и т.д. Понятно, что предприятия быстро оценили преимущества такой организации повышения двигательной активности и оздоровления сотрудников, ввели свои дополнительные поощрения, призы и прочее.

«Нужно прожить достаточно долго, чтобы увидеть результаты своей работы»

— Насколько, по вашей оценке, наши люди сейчас близки к идее здорового образа жизни? Вот в Москве везде понастроили спортивные площадки, поставили тренажеры, и, мне кажется, большинство из них простаивает.

— Построить — еще не значит внедрить. Это должна быть общенародная, общегосударственная кампания за здоровье человека. Мы так приучены, что люди не потянутся на площадки, пока об этом не расскажут по телевизору. Не надо думать, что достаточно построить дворец спорта. Туда будут ходить люди, ежели вы ему создадите соответствующую рекламу, что здесь можно улучшить свое здоровье, а если оно хорошее — еще больше укрепить. Есть чем привлекать людей, но надо, чтобы это была система.

Директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия во время операции Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы много времени проводите в операционной. Как вам удается поддерживать силы и форму?

— Я уже больше 15 лет вообще не употребляю алкоголь в любом виде и количестве. Это очень важно по многим причинам. Во-первых, алкоголь отрицательно влияет на здоровье. Кроме того, употребление алкоголя сказывается на профессиональных навыках — появляется тремор рук, нарушается зрение. Я это категорически остановил в один день , притом что я все-таки грузин из Грузии, мужчина. Но вот уже многие годы вообще не употребляю алкоголь. Еще раньше я бросил курить, хотя был тяжелым курякой.

Поскольку я не пью, не хожу на всякие застолья. В результате ложусь в одно и то же время, встаю в одно и то же время, у меня спокойная нервная система. Я стал совершенно независимым человеком. В доме курящих и пьющих тоже нет, поэтому жизнь идет в удовольствие.

— Какие демографические меры необходимы сейчас стране?

— С 2015 года показатели рождаемости неуклонно снижаются, а показатели смертности неуклонно растут. Известно, что для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости около 2,1 рождения на женщину в течение жизни, но рождаемость в стране не достигает этого уровня. Исходя из этого факта, можно говорить, что принимаемых мер недостаточно . Но проблема демографических процессов в том, что они крайне инертны и продолжительны по времени. Здесь невозможно решить задачу одним лишь выходом указа. Необходимо время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сегодня перед нами стоит задача добиться значительного повышения ожидаемой продолжительности жизни. Но для того чтобы достичь этого, необходимо убрать основные причины преждевременной смертности: сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания. Ну и потом уже травмы и прочее. И здесь нет других путей, кроме широкомасштабных популяционных программ по формированию ЗОЖ. Решающим фактором повышения продолжительности жизни остается отнюдь не медицина, а образ жизни . Но изменение образа жизни также требует времени. Привычки, общественные стереотипы и традиционные формы поведения тоже обладают большой инерцией, и их невозможно изменить в рамках жизни одного поколения.

Мы часто приводим данные проекта «Северная Карелия», но они показательны: финнам удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 80%, от рака — на 65%, изменяя пищевое поведение и повышая физическую активность людей . Эксперимент шел 40 лет в регионе с населением всего 200 тыс. человек. Но результаты вполне убедительны.

— «Лиге здоровья нации» в этом году исполняется 20 лет. Это много или мало?

— Для общественной организации это немало. Когда-то выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург сказал: «Каждый может получить Нобелевскую премию, если проживет достаточно долго». В нашем случае речь не идет о Нобелевской премии, орденах и медалях, но о некоторых результатах деятельности говорить можно. Перефразируя Гинзбурга, можно сказать: «Нужно прожить достаточно долго, чтобы увидеть результаты своей работы».

Есть проекты, где решаются конкретные задачи и проблемы, например: «Прикоснись к сердцу ребенка», «Волна здоровья», «Здоровье населения», «Облако здоровья» и т.д. Здесь всё очевидно: организовали встречу врачей с пациентами, проконсультировали, если есть необходимость госпитализации — госпитализировали, прооперировали, пролечили . В результате получили «уменьшение страдания». Это замечательные проекты, мы гордимся ими.

Есть проекты, направленные на формирование ЗОЖ, на борьбу с вредными привычками, создание условий для выбора и ведения ЗОЖ, на повышение физической активности и т.д.: «Россия без табака», «Общество против наркотиков», «Моя альтернатива», «Здоровый муниципалитет», «Инструктор ЗОЖ и ГТО», «10 000 шагов к жизни», «Гражданское общество за ЗОЖ», «Каждому муниципалитету маршрут здоровья» и, наконец, «Человек идущий», о котором мы с вами уже говорили. И мы убеждены, что они не менее важны, чем проекты оказания медицинской помощи, поскольку «врачи лечат болезни, а здоровье надо добывать самому», как говорил замечательный и выдающийся врач Николай Михайлович Амосов. Наша задача — сделать здоровье личным приоритетом каждого. Это небыстрый путь.

Директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но как бы там ни было, визитной карточкой «Лиги здоровья нации» был и остается все эти годы Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», где обсуждались и решались стратегические вопросы. И вот здесь тоже «нужно было прожить достаточно долго», чтобы увидеть воплощение в жизнь тех идей, которые были заложены в основу форума.

Традиционно он пройдет с 11 по 13 мая в Гостином Дворе. Основная тема в этом году звучит довольно широко: «Общественное здравоохранение: актуальные проблемы и задачи». Но главная идея, собственно, в том, чтобы обсудить актуальные проблемы и меры по развитию общественного здравоохранения , рассмотреть успешные многосторонние государственные, корпоративные и общественные стратегии, программы и проекты. Определить меры по активизации бизнеса, общественных объединений и граждан в укреплении общественного здоровья.

Сегодня как никогда важно понять, что общественное здоровье — это сфера взаимных интересов и взаимной ответственности. Нужно в очередной раз «сверить часы» каждой из заинтересованных сторон: государству, обществу, бизнесу, человеку определить зону интересов и меру ответственности.