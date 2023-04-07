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Здоровья интерес: Мурашко заявил о снижении смертности от заболеваний сердца

Также глава Минздрава рассказал президенту об новых способах лечения онкологии
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России на 10% ниже, чем в 2019 году. Об этом на встрече с Владимиром Путиным 7 апреля в Кремле заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава рассказал президенту и о новых методах лечения рака. Речь идет о протонной терапии, которая сейчас доступна только в нескольких регионах. Однако ведомство вместе с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком прорабатывает «еще ряд направлений по лучевой терапии». Глава государства призвал уделить особое внимание здравоохранению в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР — там требуются современные оборудование и препараты.

Первичное звено

После снижения заболеваемости COVID ситуация с демографией в России улучшается, заметил Михаил Мурашко. В частности, на 10% по сравнению с 2019 годом снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

В первичном звене ситуация начала меняться — и наши коллеги подсказывают, и мы видим, — сказал министр. — Мы, во-первых, сделали систему оценки удовлетворенности по вашему поручению, плюс есть внешние оценки. Мы видим, что впервые, наверное, за последние десятилетия мы вышли на один из самых высоких показателей удовлетворенности.

фап
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Руководитель Минздрава привел в пример успехи первичного здравоохранения в сельской местности: уже введено в эксплуатацию около 3,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Всего в стране их более 43 тыс. По словам министра, за счет региональных и федеральных средств к 2025 году будет модернизирован каждый второй такой пункт в России. Пользуясь случаем, Михаил Мурашко поблагодарил президента за дополнительные выплаты в первичном звене здравоохранения. «Люди и в период COVID-инфекции, и в период гриппа активно работают и активно помогают пациентам», — заметил он.

Впрочем, зарплаты в этой сфере в российских регионах сильно отличаются. В беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заметил, что среди субъектов есть дисбаланс по взносам на ОМС. Это приводит к тому, что в более богатых регионах зарплаты медицинских сотрудников выше. Депутат считает, что систему необходимо скорректировать.

Глава РФ отдельно остановился на положении дел в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

днр
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждается в помощи федеральных клиник, людей с этих территорий, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение, — заявил Владимир Путин.

Министр уточнил, что сейчас ремонт идет в 138 медицинских организациях в новых регионах. «Сегодня практически 700 специалистов работают на территориях в постоянном режиме, и это помогает в том числе в «переопылении» знаниями и выработке единых технологий», — рассказал руководитель ведомства.

Борьба с раком

Особое внимание на встрече уделили борьбе с онкологией. Сейчас в России доступны фактически все виды лечения таких заболеваний, сообщил глава Минздрава. Также впервые появилась протонная терапия — один из самых современных способов борьбы с раком. За последние два с небольшим года ее прошло около 4 тыс. пациентов.

онкоцентр
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин поинтересовался, в каких регионах можно воспользоваться этим методом лечения. По словам Михаила Мурашко, пока соответствующие центры есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновской области, однако Минздрав совместно с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком прорабатывает «еще ряд направлений по лучевой терапии».

Протонная терапия сегодня — одно из самых перспективных направлений в медицине. Однако доступность радиофармпрепаратов за пределами Москвы остается одной из ключевых проблем в онкологии, рассказала «Известиям» директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

Эти препараты — не только сегодняшний, но и завтрашний день в лечении онкологических заболеваний. Их существует уже достаточно много, но даже самые долгоживущие могут сохраняться до суток. То есть время доставки от момента синтеза до введения больному должны быть очень маленьким. Если будут появляться центры высокого уровня по протонной терапии, это будет крайне позитивно. Это наряду с современными методами диагностики, такими как протонно-эмиссионная томография, — передовой край клинической медицины.

онкоцентр
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В целом за последние три года количество проведенных курсов химиотерапии выросло почти на 50%, сообщил глава Минздрава. При этом смертность от онкологических заболеваний за два года сократилась на 4,5%. «Фотонная терапия стала доступна: оборудование, которое раньше было не во всех центрах представлено, — сегодня это уже выполняют региональные онкологические центры», — сказал министр.

Кроме того, для помощи пациентам с раком российские ученые разработали ряд радиофармпрепаратов. По данным Михаила Мурашко, при определенных видах онкологических заболеваний они дают хороший эффект при третьей и четвертой стадиях, когда другая терапия уже не работает. При этом Минздрав сильно изменил регуляторику, чтобы сделать препараты доступнее. «И сегодня компания «Росатом» нам помогает уже в промышленном производстве, у нас с ними есть планы по строительству завода по выпуску радиофармпрепаратов, поэтому здесь хорошие перспективы», — добавил Михаил Мурашко.

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