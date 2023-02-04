Пошли на прием: почему россияне стали чаще обращаться к онкологам

В России выросло число очных обращений к онкологам: в 2022 году люди ходили к врачам на 59% чаще, чем в 2021-м. Основной причиной этого стал не рост заболеваемости (он остается на прежнем, но всё еще высоком уровне), а улучшение возможностей лечения и диагностики рака. Подробности о том, как в России борются с онкологией, выясняли «Известия».

Современные подходы

О росте числа очных обращений к онкологам в России «Известиям» рассказали в сервисе «СберЗдоровье». По словам его специалистов, благодаря прогрессу в скрининге обнаруживается всё больше случаев заболевания. С развитием методов лечения онкологий люди дольше живут с этой болезнью и нуждаются в частых посещениях врача и постоянном контроле.

— Более того, ежегодно появляются всё новые и более эффективные инструменты наблюдения, например дистанционный мониторинг пациентов или возможность онлайн-консультирования, — отмечают в пресс-службе сервиса.

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В 2022 году число онлайн-консультаций с онкологами увеличилось в три раза по сравнению с годом ранее. В основном онлайн обращаются пациенты, которые уже стоят на учете в клиниках или живут в регионах, где доступность врачей узких специальностей ниже, чем в столице. Онкозаболевания требуют не только быстрой реакции, но и комплексной оценки случая с разных сторон. Многие пациенты обращаются к нескольким онкологам — и онлайн, и офлайн, — чтобы убедиться в правильности диагноза или лечения.

Наиболее востребованы онкологи у людей в возрасте 45–60 лет — 34% от общего числа записей, а также пациентов старше 60 лет (32%). Реже всего к таким врачам обращаются подростки до 18 лет (2%), молодые люди 18–24 лет (7%), 25–34 (13%) и 35–44 лет (12%).

Трое из пяти

Одним из важных достижений в борьбе с раком в России считается то, что сегодня у трех из пяти пациентов болезнь выявляют на ранней стадии, а это дает им больше шансов на выздоровление, говорит в беседе с «Известиями» заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян.

— Это стало возможным в первую очередь благодаря диспансеризации определенных групп населения и профилактическим медосмотрам. Они направлены на выявление рака молочной железы, рака шейки матки и опухоли толстой кишки — самых распространенных видов рака, — рассказывает Геворкян.

Большую роль играет онконастороженность врачей других направлений, которую им стараются прививать. Ведь, как правило, при появлении жалоб человек идет не к онкологу, а к профильному специалисту. А иногда опухоль и вовсе находят случайно — во время УЗИ или КТ.

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— Сейчас мы выстраиваем работу так, чтобы пациента лучше осматривали, пальпировали, стоматологи обращали внимание на слизистые оболочки рта — каждый специалист в своем сегменте исключал или замечал признаки онкозаболевания и направлял в онкоцентры, — отмечает собеседник «Известий».

По словам заместителя директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по лечебной работе Константина Лактионова, прохождение диспансеризации особенно важно после пандемии — последние пару лет многие не делали этого. Чтобы не получить «запущенный случай», важно всё-таки не пропускать обследование.

— Если раньше люди боялись, что у них выявят рак, то сегодня нужно бояться того, что его выявят поздно. Потому что сейчас отношение к раку сильно изменилось: мы стали добиваться успехов в борьбе с ним даже в сложных случаях, — говорит собеседник «Известий».

По его словам, за последние несколько лет врачи узнали много нового об опухолевом процессе, научились разбираться в его биологии, выявлять слабые места в конкретной опухоли и эффективно на них воздействовать. Сегодня в арсенале медиков есть не только химиотерапия, но также иммунотерапия и таргетная терапия, которая дает шанс на избавление от патологии даже пациентам, которые начинают лечение на поздних стадиях.

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Вперед шагнули и хирургические технологии, в том числе реконструктивно-пластическая. Если раньше она в основном ассоциировалась с пластикой молочной железы, то сейчас это целое отдельное направление.

— К примеру, когда раньше человеку делали операцию на костях таза, после нее он практически не вставал с постели. Сегодня с помощью принтера печатается индивидуальный протез, который имплантируется, и после реабилитационного периода пациент встает на ноги и ведет нормальный образ жизни. Это новые технологии, которые появились за последние 5–10 лет. Это прорыв в хирургии, — отметил Лактионов.

Больная тема

И всё же, отмечают собеседники «Известий», онкозаболеваемость в России остается на стабильно высоком уровне. Это обусловлено несколькими причинами , поясняет заведующая кабинетом брахитерапии Института ядерной медицины АО «Медицина», врач-онколог и радиотерапевт Ольга Кравец. Это и поздняя обращаемость пациентов, и недостаточная развитость профилактической медицины, хотя сейчас программы диспансеризации включены в первичное звено диагностики.

— По статистике, на первых местах в структуре онкологической заболеваемости у женщин стоит рак молочной железы. Далее следуют рак кожи, рак тела матки, рак толстой кишки, рак шейки матки. У мужчин на первых местах стоят онкологические заболевания легких, предстательной железы, кожи, желудка. Причем у 18% мужчин старше 60 лет рак предстательной железы выявляется чаще всего, — рассказывает Кравец.

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По словам врача, есть еще несколько факторов, которые влияют на заболеваемость: отсутствие профильных программ, например скрининга, который у нас в стране пока развит слабо. Такой медицинский осмотр особенно необходим в гинекологии.

— Если мы говорим о раке шейки матки или молочной железы, то здесь важно регулярное наблюдение. Девушкам нужно проходить УЗИ и осмотр молочных желез у профильного специалиста. Женщинам 40–50 лет нужно проводить маммографию приблизительно раз в полтора-два года, после 50 лет — ежегодно. Известно, что чем раньше выявлено заболевание, тем выше результат излечения пациента, — отмечает онколог.

Среди женщин, обращающихся с онкологическими заболеваниями, сегодня чаще всего встречаются пациентки 30–50 лет с диагностированным раком шейки матки. У женщин от 50 до 70 лет чаще всего выявляют рак тела матки.

К высоким показателям

В 2022 году курс лучевой терапии в Институте ядерной медицины прошли около 400 женщин с онкологическими заболеваниями. В большинстве случаев проводилось лечение пациенткам с раком шейки матки второй-третьей стадии и раком тела матки первой стадии, которым после операции показано профилактическое облучение: вариантами такого лечения может быть лучевая терапия всего малого таза или только влагалища.

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По показаниям пациентки могут получать лучевую терапию в сочетании с химиотерапией — особенно это важно при проведении самостоятельного курса химиолучевой терапии в лечении рака шейки матки как основного вида лечения.

— За последние 10–15 лет с использованием новых технологий в лучевой терапии (линейных ускорителей высокого технологического уровня с интеграцией сложных компьютерных программ для расчета объема облучения в каждом случае) удалось улучшить показатели излечиваемости пациенток с онкогинекологическими заболеваниями, — отмечает Ольга Кравец. — Если говорить о лучевой терапии рака шейки матки, то именно современные технологии позволили повысить показатели выживаемости этой группы больных на 10–15%.

Именно благодаря современным подходам российские медики достигли высоких показателей локального контроля в лечении второй и третьей стадий этого заболевания, когда первичная опухоль излечивается практически в 90–95% случаев. Таким образом, увеличилась длительность периода ремиссии.

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В мировой практике это большое достижение, поскольку с помощью такого оборудования возможно подведение больших доз облучения на первичный очаг с гарантией качества жизни пациентов, то есть минимальным количеством лучевых осложнений.

Новые способы

По словам Ольги Кравец, основные технологические усовершенствования в лучевой терапии произошли в последние десятилетия. Лучевая терапия проводится более 70% пациентов со злокачественными образованиями в монорежиме или в комбинации с другими методами лечения.

— В зависимости от расположения источника излучения лучевую терапию разделяют на дистанционную и брахитерапию (контактную лучевую терапию). Брахитерапия имеет большие преимущества в сравнении с дистанционным методом воздействия: нивелирует смещение опухоли, уменьшает дозовую нагрузку на смежные органы, обеспечивает быстрое и точное проведение лучевой терапии, значительно дешевле и доступнее других высокоточных методов локального воздействия, таких как томотерапия и протонная терапия, — рассказывает врач.

Брахитерапия применяется как в самостоятельном режиме, так и в сочетании с дистанционной лучевой терапией. Ее используют в лечении больных раком предстательной железы — это альтернатива методу радикальной простатэктомии. Кроме того, брахитерапия считается лучшей терапевтической опцией в лечении больных раком кожи, если опухоль располагается в периорбитальной области, на коже носа и ушных раковинах, ведь хирургические вмешательства не всегда приводят к хорошим эстетическим и функциональным результатам.

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— Одно из последних достижений в этой области — гипофракционирование, или меньшее количество сеансов облучения с более высокой дозой за каждый из них. Разработка такой технологии стала возможной благодаря техническим усовершенствованиям машин с внедрением роботизированных манипуляторов в линейном ускорителе. С ее помощью врачи получили возможность за несколько сеансов облучения проводить лечение неоперабельных опухолей легких и метастазов в головном мозге и в ряде других ситуаций, — отмечает собеседница «Известий».

Брахитерапия непосредственно воздействует на опухоль: с помощью специально разработанных видов аппликаторов или игл-интрастатов закрытый радионуклидный источник внедряется непосредственно в патологический очаг. То есть человек может получать высокие дозы облучения локально, в объеме опухоли.

— Так мы обеспечиваем снижение количества постлучевых осложнений и повышаем качество жизни больных, — заключила Ольга Кравец.

Рак у детей

У детей, как и у взрослых, прогноз лечения зависит от как можно более раннего выявления рака и комплексного подхода к диагностике с применением всех методов: КТ, МРТ, радиоизотопов, ультразвука, анализов и, если это требуется, эндоскопии. И, разумеется, своевременного начала терапии , говорит в беседе с «Известиями» заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Скапенков.

— По мере развития науки и генетики с каждым годом мы выявляем всё больше генетических изменений не в самом организме, а конкретно в опухоли. И если раньше мы не очень понимали, почему у пациентов с одной и той же опухолью заболевание может протекать по-разному (более или менее благоприятно/агрессивно), то теперь знаем: для многих опухолей характерны генетические «поломки», обуславливающие более агрессивное течение, — рассказал врач.

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Вместе с этим медики получают возможность подобрать таргетную терапию конкретно по этой «поломке», добавлять препараты, повышающие эффективность лечения.

— Что касается тех опухолей, таргетные препараты для которых еще не разработаны, но известно, что такая «поломка» приводит к более агрессивному течению, мы может осознанно планировать более обширное лечение. Оно более интенсивно и предполагает комбинацию нескольких методов терапии, — отмечает собеседник «Известий».

Главный момент в выявлении рака у детей — своевременное обращение к педиатрам. Огромный пласт опухолей в педиатрии имеет эмбриональное происхождение, закладывается внутриутробно, то есть профилактировать эту ситуацию уже становится невозможным после родов.

— Наша задача заключается не в том, чтобы не допустить развития опухолевого процесса как такового, а в том, чтобы не допустить запущенного случая, с отдаленным метастазированием, который будет трудно поддаваться лечению. Для этого существуют скрининг-наблюдения, профилактические осмотры. И самое главное — чуткое отношение к жалобам своего ребенка, — заключает Иван Скапенков.