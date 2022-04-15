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Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток

Почему свинец-212 лучше других элементов борется со злокачественными опухолями молочной железы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток
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2022-04-14 14:20:40
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Ученые Курчатовского института изучили множество токсичных для раковых клеток веществ, чтобы найти среди них наиболее подходящее для борьбы с онкозаболеваниями. Одним из перспективных соединений для адресного уничтожения опухолей молочной железы оказался свинец-212, что было подтверждено в ходе серии экспериментов. Специалисты продолжат исследования возможностей этого токсичного агента для борьбы с другими видами рака. По мнению опрошенных «Известиями» независимых экспертов, свинец-212 может стать основой для новых лекарств, которые будут крайне востребованы в клинической практике.

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Хорошая пара

Ученые Курчатовского института рассмотрели целый ряд веществ и определили среди них наиболее подходящее для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы. Изотоп свинца-212 имеет период полураспада 10 часов, что делает его применение очень удобным для борьбы с онкозаболеваниями. За это время специалисты легко успеют приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента. Свинец распадется на поверхности раковой клетки и повредит опухоль — выделяющееся в результате распада радиоактивное излучение уничтожает злокачественные образования.

— Мы рассмотрели множество исследований на эту тему во всем мире и провели собственные эксперименты, которые подтвердили, что свинец-212 является одним из наиболее подходящих лекарственных агентов при лечении раковых опухолей, в частности, молочной железы, — сообщил сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Константин Коков.

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Фото: пресс-служба НИЦ Курчатовский институт
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Для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли. Также у него есть диагностическая пара — свинец-203, который можно использовать для контроля состояния пациента одновременно с проведением терапии. Оба радиоизотопа в составе фармацевтических препаратов в организме распределяются одинаково, поэтому по расположению свинца-203, выделяющего видимое приборами гамма-излучение, можно понять, где находится свинец-212, и таким образом контролировать процесс лечения.

Правильный вектор

Для адресной терапии рака с 1980-х годов прошлого века используются так называемые векторные соединения. Такие вещества «распознают» злокачественные клетки и прикрепляются к ним. Действующий компонент, который вектор доставляет к новообразованию, — радионуклид. Он и уничтожает опухоль. Таким образом можно бороться с раковыми клетками, не повреждая здоровые ткани.

Однако правильно подобрать этот лекарственный агент непросто. В частности, широко исследуемый сейчас актиний-225 может быть эффективным для лечения ряда опухолевых заболеваний, но из-за долгого полураспада не всегда подходит для терапии агрессивных, быстрорастущих опухолей. Другой популярный изотоп, вызывающий интерес ученых, — лютеций-177, но у него слишком мягкое излучение, которое, как уже показано, плохо справляется с резистентными к радиации опухолями.

Луч добра
работа с изотопом
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Свинец-212 лишен этих недостатков, показали эксперименты, которые специалисты Курчатовского института проводили с 2018 года. В планах ученых — изучить возможность использования ряда векторных соединений с этим радионуклидом для борьбы с другими видами рака. Согласно гипотезе ученых, свинец-212 может быть универсальным изотопом для адресного лечения злокачественных опухолей любого типа.

Возможности для развития

Свинец-212 используется для борьбы с раком не только в России, но и в других странах с развитой атомной промышленностью, пояснил «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Идея состоит в том, что препарат, в составе которого присутствует свинец-212, активно поглощается опухолевыми клетками, а затем в результате распада нестабильного изотопа образуется альфа-излучение, — убивающее пораженные клетки. То есть, по сути, в опухоль вводится вещество, которое будет уничтожать его изнутри, — сказал Станислав Отставнов.

Луч добра
ученый в НИЦ Курчатовский институт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В последнее десятилетие таргетная терапия альфа-частицами продемонстрировала свою высокую эффективность при лечении рака, среди них наибольшего внимания заслуживает свинец-212 с удобным периодом полураспада 10,64 часа, подтвердил главный онколог «СМ-Клиника», д.м.н., профессор Александр Серяков. Согласно исследованиям, изотоп продемонстрировал хорошие результаты в борьбе со злокачественными новообразованиями молочной железы, толстой кишки, яичников, нейроэндокринных опухолей, сказал специалист.

— Это перспективное терапевтическое вещество значительно расширяет диапазон имеющихся средств, подходящих и доступных для лечения онкологических больных, — отметил он.

Сейчас ученые определяют хорошо переносимые дозы радиофармпрепаратов, содержащих свинец-212. Пока эти исследования проводятся на животных, добавил Александр Серяков.

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