 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ирландии выразили недовольство наплывом беженцев с Украины
Армия
Врачей с Западной Украины перебросили под Артемовск из-за больших потерь ВСУ
Происшествия
Несовершеннолетний взял покататься машину и погиб в ДТП в Ленинградской области
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Мир
Экс-морпех США пожаловался на разрушенную жизнь после смены пола
Мир
В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово
Мир
На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов
/

Точка возврата: онкологи возрождают тотальное облучение при лейкозах

При соблюдении определенных условий оно на 10% эффективнее химиотерапии
Фото: Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Физики и клиницисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова провели процедуры тотального облучения тел семи детям с острым лимфобластным лейкозом. Метод позволяет уничтожить все раковые клетки в организме, готовит пациента к пересадке костного мозга и увеличивает выживаемость больных на 10% по сравнению с химиотерапией. Ранее этот метод из практики вытеснила химиотерапия. Однако международное исследование доказало его большую эффективность в сравнении с лекарственной терапией, а применение современного оборудования вывело его на новый уровень

Благим атомом: как в России развивается ядерная медицина
За последнее десятилетие врачи добились результатов, о которых раньше не могли мечтать

В 3D-формате

Тотальное облучение тела человека позволяет найти и уничтожить все раковые клетки в организме, которые могут находиться в любой его части при злокачественных заболеваниях крови. Созданный 40 лет назад метод на каком-то этапе уступил химиотерапии, однако появление новых технических средств возродило его.

Главным недостатком метода был тот факт, что некоторые органы человека особенно чувствительны к лучевой нагрузке — в легких и печени могут возникать необратимые изменения, грозящие гибелью. При облучении хрусталика глаза есть риск возникновения катаракты. Однако избежать осложнений можно, если подавать на чувствительные органы меньшую дозу облучения.

Сейчас поменять дозу излучения на границе чувствительного органа позволяют 3D-моделирование и томография.

— Современные технологии позволяют снизить дозу облучения в отдельных местах человеческого тела, — рассказал «Известиям» заведующий отделением радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Сергей Новиков. — Основная часть тела человека получает свои 12 Гр, а для таких органов, как печень, почки, легкие, хрусталик, нагрузка уменьшается.

Точка возврата
врачи
Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Очно в цель: в РФ испытают радиоактивные средства для диагностики рака
Каков принцип действия разработки сибирских ученых

Для того чтобы промоделировать нагрузку облучения, сначала пациента помещают в томограф, где происходит сканирование всего тела. На полученном наборе изображений врач обозначает места, где интенсивность пучка должна меняться. Затем информация загружается в компьютер, и на протяжении нескольких часов идет расчет плана облучения с использованием 3D-моделирования. Затем специалисты многократно проверяют и перепроверяют сделанные расчеты и только после этого приступают к выполнению процедуры.

Ценой ошибки может быть жизнь человека. Избыточная нагрузка на легкие может вызвать пневмонит (воспаление легочной ткани. — «Известия»), поражение вен печени, которое приводит к фатальным отекам, уточнил Сергей Новиков.

О чрезвычайной сложности настроек нужных режимов для проведения тотального облучения тела сказал «Известиям» и заведующий отделением лучевой терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Алексей Михайлов. Там процедуру освоили чуть раньше и уже пролечили 17 пациентов.

— В самом начале объем перепроверки каждого действия был колоссальный, с приобретением опыта стали тратить на это чуть меньше времени. Но все равно каждый раз это колоссальная работа, нужная для того, чтобы лечение было безопасно для пациента, — уточнил собеседник.

Точка возврата
облучение
Фото: Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Процедура облучения в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова на линейном ускорителе TrueBeam включает шесть сеансов длительностью от двух до трех часов — по два сеанса в сутки, три дня подряд. Однако для нее тело человека должно принимать особенное положение и сохранять неподвижность в течение сеанса, для чего изготавливаются специальные индивидуальные матрасы, повторяющие все изгибы тела, голова и плечи фиксируются индивидуально изготавливаемой из пластика маской.

В одном регистре: в России приступают к созданию единой базы доноров костного мозга
Для чего она нужна и чего ждут от нового реестра организации, которые помогают пациентам

— При каждой процедуре пациент ложится в свой матрас и пристегивается своей маской, — рассказала «Известиям» медицинский физик отделения радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Юлия Мельник.

Хорошо — забытое

Возвращение метода полного облучения состоялось благодаря не только появлению более совершенной техники, обладающей тонкими настройками, но и масштабному исследованию. В нем приняли участие пациенты из 20 стран, в том числе из России. В ходе эксперимента, результаты которого опубликовали в 2020 году, было доказано неоспоримое преимущество тотального облучения всего тела над химиотерапией.

У прошедших процедуру пациентов двухлетняя безрецидивная выживаемость у больных острым лимфобластным лейкозом по сравнению с больными, получающими химиотерапию, повышается примерно на 10% — до 80% в группе в целом и до 91% у тех, кому трансплантация костного мозга выполнена после первого рецидива заболевания. Обычно трансплантацию проводят после второго и последующих рецидивов.

Точка возврата
донор
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Без пересадок: как ограничение авиасообщения скажется на доставке донорского костного мозга
Ранее о проблемах с транспортировкой сообщали благотворительные фонды

К первым семи пролеченным с применением процедуры тотального облучения детям от 8 до 15 лет в следующем году НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова добавит еще десять. В МИБС принимают пациентов, которых направляет на процедуру НМИЦ им. В.А. Алмазова. Помимо двух петербургских центров процедуру тотального облучения освоили в двух центрах в Москве и одном — в Екатеринбурге. В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева проведено уже 200 процедур тотального облучения. И все равно это обеспечивает имеющиеся потребности в минимальном объеме.

— Примерно 300 детям с острым лейкозом в год требуется пересадка костного мозга, но перед этим нужно сделать тотальное облучение тела, — сообщила «Известиям» гематолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Юлия Федюкова. — Это две взаимодополняющие процедуры — сначала облучение убивает все раковые клетки, но при этом страдают и клетки костного мозга, так как они столь же чувствительны к облучению. Их потерю восполняют пересадкой костного мозга донора.

Всего, по ее словам, ежегодно в России требуется трансплантация костного мозга 800 пациентам. Около 40% из них приходится на доброкачественные заболевания крови — анемии, иммунодефициты и около 60% — на злокачественные болезни крови.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022