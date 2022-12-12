Точка возврата: онкологи возрождают тотальное облучение при лейкозах

Физики и клиницисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова провели процедуры тотального облучения тел семи детям с острым лимфобластным лейкозом. Метод позволяет уничтожить все раковые клетки в организме, готовит пациента к пересадке костного мозга и увеличивает выживаемость больных на 10% по сравнению с химиотерапией. Ранее этот метод из практики вытеснила химиотерапия. Однако международное исследование доказало его большую эффективность в сравнении с лекарственной терапией, а применение современного оборудования вывело его на новый уровень

В 3D-формате

Тотальное облучение тела человека позволяет найти и уничтожить все раковые клетки в организме, которые могут находиться в любой его части при злокачественных заболеваниях крови. Созданный 40 лет назад метод на каком-то этапе уступил химиотерапии, однако появление новых технических средств возродило его.

Главным недостатком метода был тот факт, что некоторые органы человека особенно чувствительны к лучевой нагрузке — в легких и печени могут возникать необратимые изменения, грозящие гибелью. При облучении хрусталика глаза есть риск возникновения катаракты. Однако избежать осложнений можно, если подавать на чувствительные органы меньшую дозу облучения.

Сейчас поменять дозу излучения на границе чувствительного органа позволяют 3D-моделирование и томография.

— Современные технологии позволяют снизить дозу облучения в отдельных местах человеческого тела, — рассказал «Известиям» заведующий отделением радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Сергей Новиков. — Основная часть тела человека получает свои 12 Гр, а для таких органов, как печень, почки, легкие, хрусталик, нагрузка уменьшается.

Точка возврата Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Для того чтобы промоделировать нагрузку облучения, сначала пациента помещают в томограф, где происходит сканирование всего тела. На полученном наборе изображений врач обозначает места, где интенсивность пучка должна меняться. Затем информация загружается в компьютер, и на протяжении нескольких часов идет расчет плана облучения с использованием 3D-моделирования. Затем специалисты многократно проверяют и перепроверяют сделанные расчеты и только после этого приступают к выполнению процедуры.

Ценой ошибки может быть жизнь человека. Избыточная нагрузка на легкие может вызвать пневмонит (воспаление легочной ткани. — «Известия»), поражение вен печени, которое приводит к фатальным отекам, уточнил Сергей Новиков.

О чрезвычайной сложности настроек нужных режимов для проведения тотального облучения тела сказал «Известиям» и заведующий отделением лучевой терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Алексей Михайлов. Там процедуру освоили чуть раньше и уже пролечили 17 пациентов.

— В самом начале объем перепроверки каждого действия был колоссальный, с приобретением опыта стали тратить на это чуть меньше времени. Но все равно каждый раз это колоссальная работа, нужная для того, чтобы лечение было безопасно для пациента, — уточнил собеседник.

Точка возврата Фото: Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Процедура облучения в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова на линейном ускорителе TrueBeam включает шесть сеансов длительностью от двух до трех часов — по два сеанса в сутки, три дня подряд. Однако для нее тело человека должно принимать особенное положение и сохранять неподвижность в течение сеанса, для чего изготавливаются специальные индивидуальные матрасы, повторяющие все изгибы тела, голова и плечи фиксируются индивидуально изготавливаемой из пластика маской.

— При каждой процедуре пациент ложится в свой матрас и пристегивается своей маской, — рассказала «Известиям» медицинский физик отделения радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Юлия Мельник.

Хорошо — забытое

Возвращение метода полного облучения состоялось благодаря не только появлению более совершенной техники, обладающей тонкими настройками, но и масштабному исследованию. В нем приняли участие пациенты из 20 стран, в том числе из России. В ходе эксперимента, результаты которого опубликовали в 2020 году, было доказано неоспоримое преимущество тотального облучения всего тела над химиотерапией.

У прошедших процедуру пациентов двухлетняя безрецидивная выживаемость у больных острым лимфобластным лейкозом по сравнению с больными, получающими химиотерапию, повышается примерно на 10% — до 80% в группе в целом и до 91% у тех, кому трансплантация костного мозга выполнена после первого рецидива заболевания. Обычно трансплантацию проводят после второго и последующих рецидивов.

Точка возврата Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

К первым семи пролеченным с применением процедуры тотального облучения детям от 8 до 15 лет в следующем году НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова добавит еще десять. В МИБС принимают пациентов, которых направляет на процедуру НМИЦ им. В.А. Алмазова. Помимо двух петербургских центров процедуру тотального облучения освоили в двух центрах в Москве и одном — в Екатеринбурге. В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева проведено уже 200 процедур тотального облучения. И все равно это обеспечивает имеющиеся потребности в минимальном объеме.

— Примерно 300 детям с острым лейкозом в год требуется пересадка костного мозга, но перед этим нужно сделать тотальное облучение тела, — сообщила «Известиям» гематолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Юлия Федюкова. — Это две взаимодополняющие процедуры — сначала облучение убивает все раковые клетки, но при этом страдают и клетки костного мозга, так как они столь же чувствительны к облучению. Их потерю восполняют пересадкой костного мозга донора.

Всего, по ее словам, ежегодно в России требуется трансплантация костного мозга 800 пациентам. Около 40% из них приходится на доброкачественные заболевания крови — анемии, иммунодефициты и около 60% — на злокачественные болезни крови.