В одном регистре: в России приступают к созданию единой базы доноров костного мозга

В конце апреля Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России федерального регистра доноров костного мозга. Незадолго до этого документ в третьем чтении был принят в Госдуме. Согласно ему, в России будет сформирован единый реестр доноров костного мозга, помощь которых необходима людям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями . До последнего времени общего государственного регистра в России не было, сейчас в стране действует около двадцати различных баз, для части пациентов подходящих доноров искали за границей. «Известия» поговорили с представителями благотворительного сектора, которые помогают пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга, о том, что может изменить этот закон и какие вопросы остаются по-прежнему открытыми .

Права живого донора

Законопроект, предусматривающий создание в России единого федерального регистра доноров костного мозга, Госдума одобрила в третьем чтении в конце апреля.

Пересадка костного мозга — гемопоэтических стволовых клеток — может спасти жизнь пациентам с рядом тяжелых онкологических и гематологических заболеваний, таких, например, как лейкоз . Для того чтобы найти максимально подходящего донора для пациента, добровольцев заносят в специальные базы — как национальные, так и международные.

При этом в России пока нет единого регистра, который бы объединял все данные по имеющимся донорам . В общей сложности в стране действует около двадцати регистров, созданных как государством, так и некоммерческими организациями . Чтобы найти наиболее подходящего донора для пациента, врачам приходится обращаться к каждому регистру отдельно, что занимает много времени, которого у пациентов часто нет .

При этом даже данных всех существующих в стране регистров недостаточно для удовлетворения потребностей всех пациентов, обратили внимание в Госдуме .

Так, по подсчетам специалистов, всего в России сегодня официально зарегистрировано около 160 тыс. доноров, в то время как необходимо около 1 млн человек .

В одном регистре: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Поскольку для успешной пересадки требуется генетическое сходство, подобрать подходящего пациенту донора часто нелегко — для многих костный мозг транспортируют из-за границы .

Новый документ призван решить сразу несколько значимых задач: во-первых, положить начало единому федеральному регистру, во-вторых, сформировать механизмы, необходимые для увеличения количества потенциальных доноров и, наконец, предусмотреть дополнительную защиту их прав и интересов .

— Важно, что законопроект расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья , — заявил после обсуждения документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был принят в Госдуме в третьем чтении 20 апреля, спустя неделю его одобрили в Совете Федерации. Еще раньше, в первой половине месяца, было опубликовано постановление правительства, регламентирующее порядок ведения регистра.

Накопленное за десятилетия

Необходимость формирования единого регистра обсуждалась последние несколько лет , рассказали «Известиям» представители благотворительных фондов, которые занимаются помощью пациентам, которые нуждаются в пересадке костного мозга. Первый проект законопроекта Минздрав представил еще в 2019 году, после этого документ неоднократно обсуждался .

Само по себе создание нового регистра стало долгожданным движением вперед, солидарны представители большинства опрошенных «Известиями» некоммерческих организаций .

— Единый регистр позволит находить донора быстрее, так как разрозненность в таком вопросе просто недопустима и сужает круг поиска в разы, а это опасно для жизни конкретного пациента, поскольку времени на ожидание у таких людей просто нет, — рассказали «Известиям» в фонде «Лия», который работает в Свердловской области.

Там «были бы рады, если бы среди подопечных не было такого огромного количества детей, которые вынуждены лечиться заграницей», из-за отсутствия подходящих доноров в России, отмечают в фонде.

Создание и работа российских регистров доноров костного мозга очень важна, и врачи всегда в первую очередь ищут доноров в российских базах , отмечает директор фонда «Подари жизнь», который помогает детям и молодым взрослым с онко-, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями, Екатерина Шергова. Но в ближайшие годы доля пересадок, которые проводятся благодаря участию доноров из международных регистров, вряд ли сильно сократится , обращает внимание она.

— Пока мы продолжаем и будем продолжать, я уверена, еще много лет, оплачивать поиск и активацию (забор клеток) доноров из зарубежных регистров, — отмечает Шергова. — Размер российского регистра доноров костного мозга пока невелик, так как его начали создавать сравнительно недавно . Поэтому найти донора в российском регистре часто не удается.

Международные базы создавались десятилетиями, а значит, успели «накопить» достаточное количество образцов, что значительно увеличивает шансы на успешный поиск совместимых доноров .

Так, в 2021 году только среди подопечных фонда в зарубежных регистрах нашли неродственных доноров для 30 детей, а из российского — только для 12, рассказала Екатерина Шергова.

Формирование единого государственного регистра должно помочь увеличить число доноров и, соответственно, повысить вероятность успеха в поиске, однако произойдет это не сразу .

Самая большая негосударственная база

Ряд вопросов остается также к механике работы будущего регистра . Новый закон пока — «практически пустая рамка», отмечает член правления фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, Елена Грачева.

Из текста документа следует, что регистр будет создан и для этого будет разработана дорожная карта. Кроме того, документ определяет оператора регистра (им станет Федеральное медико-биологическое агентство, ФМБА), но он не дает информации о том, как будет устроена дальнейшая работа, сетует она.

В том числе неясно, как будет организовано взаимодействие нового регистра с уже существующим некоммерческим Национальным регистром доноров костного мозга (Национальным РДКМ) , который действует при «Русфонде».

Национальный РДКМ существует с 2017 года и на данный момент является крупнейшей базой доноров костного мозга на территории России — на его долю приходится более 60 тыс. из примерно 160 тыс. всех зарегистрированных в российских регистрах доноров . Представители Национального РДКМ ранее обращали внимание на то, что в законе никак не прописано участие этого регистра в строительстве единой государственной базы .

— Раз они не упомянуты в законе о федеральном регистре, смогут ли клиники ими пользоваться или их заставят пользоваться только федеральным? — рассуждает Елена Грачева.

В самом «Русфонде» «Известиям» подтвердили, что понимания о том, как может строиться такое взаимодействие, пока нет.

— Мы предлагали закрепить это право путем внесения соответствующей поправки в законопроект. К сожалению, это предложение в финальную версию документа не вошло, — рассказала генеральный директор благотворительного фонда «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» (БФ «Национальный РДКМ»), координатор проекта «Русфонд. Регистр» Анна Андрюшкина.

При этом в документе нет и запрета на участие негосударственных организаций в строительстве регистра, подчеркивает она. Но механизмы взаимодействия с поставщиками и пользователями информации не прописаны .

— Неясно, каков регламент передачи накопленных сведений в федеральный регистр и как федеральный регистр будет взаимодействовать с различными поставщиками и пользователями информации: рекрутинговыми организациями, локальными регистрами, HLA-лабораториями, трансплантационными и поисковыми центрами, центрами заготовки клеток, — перечисляет собеседница издания.

В частности, не уточняется объем и порядок предоставления и использования ими данных, а также порядок финансирования работы федерального регистра и его поставщиков : «Мы не знаем, предусмотрены ли средства на рекрутинг и типирование добровольцев, поиск доноров и доставку трансплантатов. И если да, то как планируется распределять бюджет: исключительно среди учреждений, подведомственных ФМБА, или распределение будет проводиться среди всех заинтересованных медицинских организаций, в том числе частных, например на конкурсной основе».

При этом расширение базы данных доноров костного мозга невозможно без информирования потенциальных доноров , уверены в фонде «Лия».

В одном регистре: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Необходимо срочно разработать дорожную карту по популяризации донорства костного мозга. Без этого российский реестр не пополнится донорами в нужном объеме, — полагают там.

Из заявленного в документе бюджета на 2023 год следует, что на информирование населения закладывается 12 млн в год, на типирование потенциальных доноров — около полумиллиарда рублей . Однако без указания цен, по которым планируется закупать эти услуги, невозможно точно сказать, насколько это позволит увеличить количество потенциальных доноров , отмечает Елена Грачева.

— И так со всеми цифрами: мы видим деньги, но не видим цены, а значит, не можем посчитать объемы работ [которые могут быть выполнены на эти средства. — Ред.], — обращает внимание она.

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании документа не предусмотрено финансирования на рекрутинг доноров, а также доставку трансплантанта, создание новых лабораторий, обучение специалистов и приобретение необходимого программного обеспечения , говорит собеседница издания.

«Заслуживают особого отношения»

Одно из новшеств, которого долго ждали в этой сфере, — совершенствование механизмов, которые защищают права и интересы доноров и в перспективе могут создавать дополнительную систему мотивации потенциальных доноров.

Новый документ предусматривает право на оплату проезда до места донации и обратно за счет государства, а также на бесплатное медицинское обследование по ОМС и больничный лист . Однако те, кто готов предоставить для пересадки свои стволовые клетки, заслуживают покрытия базовых расходов, полагают собеседники издания.

Хорошо, что доноры теперь могут рассчитывать на оплату проезда до места донации , однако в процессе у них возникает больше затрат , указывает Елена Грачева.

— К примеру, оплата гостиницы или выплата средней зарплаты за счет государства за то время, которое донор потратил на поездки, обследования и донацию, сейчас не предусмотрены, — перечисляет она.

В одном регистре: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

При этом новый законопроект предполагает, что уже на этапе занесения в реестр человек должен будет предоставить паспортные данные, СНИЛС и результаты медицинского обследования . Такая сложная процедура может отпугнуть часть потенциальных доноров и сделать существенно дороже саму процедуру формирования регистра, опасается Анна Андрюшкина.

— Избыточный набор персональных данных, обязательное обследование добровольцев не только осложнят рекрутинг, но и приведут к удорожанию строительства регистра, — говорит она.

По статистике, менее 1% потенциальных доноров становятся реальными донорами. Совпадение может случиться через год после вступления в регистр, а может — через 10 или 20 лет, объясняет собеседница издания.

Не исключено, что к моменту совпадения кто-то из тех, кто был внесен в регистр, и вовсе по каким-либо причинам откажется выступать в качестве донора, — при этом любое давление здесь исключено, подчеркивает Андрюшкина. Это будет означать, что средства, потраченные на сбор документов, которые в действительности не требовались на этапе занесения в реестр, были потрачены впустую.

Поэтому на законодательном уровне необходимо различать потенциальных доноров — то есть тех, кто был включен в регистр, — и непосредственно доноров — людей, помощь которых потребовалась пациенту и которые дали согласие на процедуру заготовки гемопоэтических стволовых клеток, считают в «Русфонде». Внесенные ранее предложения о разграничении двух понятий, по ее словам, в итоге учли в документе «лишь частично».

Но когда речь идет непосредственно о донации клеток для пересадки, «донор заслуживает особого к себе отношения» и было бы логично не только позаботиться о его комфорте, но и предусмотреть меры поощрения , уверена Андрюшкина: «Для подготовки к процедуре донации госпитализация и круглосуточное пребывание в клинике не требуется. Все процедуры можно проводить на дневном стационаре. Как минимум донор должен иметь право выбора проживать ему в клинике или гостинице».

В «Русфонде» ранее обратились с письмом к главе ФМБА Веронике Скворцовой с просьбой уточнить возможный механизм взаимодействия, а также другие вопросы, которые возникли по этому закону, и рассчитывают на диалог и сотрудничество некоммерческого сектора и государства в вопросах помощи людям, нуждающимся в пересадке костного мозга. «Известия» также направили в ФМБА запрос о том, рассматривают ли в агентстве подобное взаимодействие, к моменту публикации ответ получен не был.