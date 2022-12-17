Факторы риска: что угрожает здоровью россиян

Более 70% россиян испытывают различные проблемы со здоровьем, а 35% страдают от депрессии. Такие данные следуют из итогов национального мониторинга общественного здоровья 2022 года, подготовленного Междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета. Какие факторы угрожает здоровью россиян и как правильно заботиться о себе, выясняли «Известия».

Состояние здоровья

Как рассказали «Известиям» в Междисциплинарном центре исследований общественного здоровья Сеченовского университета (МЦИОЗ СУ), в рамках мониторинга 83% россиян (в основном мужчины) оценили свое здоровье как «хорошее», «очень хорошее» и «отличное». Однако, когда позже им предложили ответить на вопросы более детально, оценки начали снижаться.

Оказалось, что только 30% людей не имеют функциональных ограничений по базовым жизненным функциям, таким как зрение, слух, ходьба и подвижность, возможность ухода за собой, познание и коммуникация. Именно они определяют, в какой степени человек способен к активным социальным видам деятельности (образование, занятость, жизнь в обществе и так далее) и в какой степени ограничен.

При этом почти каждый второй респондент отмечал затруднения хотя бы в одной из шести жизненных сфер, а каждый девятый говорил о серьезных функциональных ограничениях.

— Высокая доля населения с функциональными ограничениями — это вызов для системы здравоохранения, — считает доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, проректор Сеченовского университета по научно-исследовательской и клинической работе Виктор Фомин. — Несмотря на то что цифровизация сделала услуги здравоохранения более доступными, для части людей, имеющих ограничения по слуху, зрению или мобильности, проблема с записью к врачу сохраняется и цифровыми методами решается не полностью.

Факторы риска Фото: TASS/Sebastian Gollnow

Более трети (39%) участников исследования признались, что живут с гипертонией, или повышенным артериальным давлением, при этом только половина из них регулярно принимает лекарства для его нормализации. У каждого четвертого (25%) россиянина оказалось повышенное содержание холестерина в крови, у каждого девятого — сердечная недостаточность, а у каждого десятого — стенокардия.

35% опрошенных признались, что постоянно испытывают «тревогу и депрессию». Эти состояния у россиян не зависят ни от возраста, ни от пола, дохода или региона проживания.

Полезные и вредные привычки

Во время мониторинга исследователи смотрели и на поведение россиян в отношении собственного здоровья — это влияет на заболеваемость, продолжительность жизни и увеличивает затраты на систему здравоохранения. Оценки проводились по таким параметрам, как употребление табака, алкоголя и физическая активность.

Выяснилось, что каждый десятый курильщик в России выкуривает более 20 сигарет в день. Такая привычка приводит к семи сердечным приступам в группе из 100 человек среднего возраста, отмечают врачи. Употреблять табак россияне в среднем начинают в возрасте 17,7 лет.

Всего в России курит 34% населения, а алкоголь употребляет 76% (каждый десятый — в возрасте 18–24 лет), больше половины из них — с повышенным риском для здоровья. Это означает или ежедневное употребление алкоголя, или единовременное употребление более 20 г чистого спирта для женщин и более 30 г для мужчин.

Если же говорить о полезных привычках, 55% россиян заявили, что занимаются спортом чаще одного раза в неделю с высокой интенсивностью, а 74% — с умеренной интенсивностью. Однако среди больных диабетом специальные физические упражнения выполняют только 8% людей, тогда как для таких пациентов спорт особенно важен.

Факторы риска Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лишний вес

Среди риск-факторов заболеваний, помимо перечисленных выше, врачи отмечают и вес тела. В ходе исследования обнаружилось, что 52% россиян имеют лишний вес, из них 22% страдают от ожирения — против 13% по всему миру. При этом многие, особенно мужчины, даже не видят в этом проблемы.

Как объясняет младший научный сотрудник Междисциплинарного центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета Алина Хабибуллина , в основе возникновения лишних килограммов и ожирения лежит простой механизм дисбаланса, когда человек регулярно потребляет больше калорий, чем тратит их за счет движения и физической активности.

При этом даже общие причины ожирения, такие как малоподвижный образ жизни и расстройство пищевого поведения, влияют на людей по-разному. И это зависит не только от генетической предрасположенности: большую роль играют возрастные и патологические процессы, которые замедляют обмен веществ.

— К сожалению, важность инвестиций в собственное здоровье недооценивается людьми, — говорит руководитель МЦИОЗ СУ Екатерина Александрова. — Они редко задумываются о последствиях своих решений в долгосрочной перспективе. Даже самые маленькие повседневные выборы — съесть мясо или рыбу, прогуляться вечером или выпить бокал вина, пойти в бассейн или поехать на пикник с шашлыками — оказывают влияние на здоровье и сейчас, и в будущем. Это особенно заметно в данных, собранных нами: проблемы со здоровьем резко возрастают к 45 годам. Чаще всего это происходит незаметно, что мы видим в интервью с респондентами.

Факторы риска Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Диагностика рака

Отдельное внимание исследователи отвели тому, проходят ли россияне раннюю диагностику рака. В фокусе оказались три самые распространенные формы онкозаболеваний: рак молочной железы, рак шейки матки и рак кишечника.

Выяснилось, что за последние два года 43,8% россиянок старше 40 лет не делали маммографию, несмотря на то что раком молочной железы болеет примерно каждая двенадцатая женщина в мире, и в России рак молочной железы — самый частый рак у женщин.

Похожая ситуация сложилась в отношении скрининга на рак шейки матки. В отличие от многих других опухолей, своевременная диагностика позволяет почти полностью предотвратить его развитие. За последние два года скрининг прошли только 41,5% женщин. Почти каждой третьей никто не говорил о необходимости скрининга, 30% не видят в нем необходимости и еще почти 10% ничего о нем не знают.

Что же касается рака кишечника, 71,3% людей в возрасте старше 40 лет никогда не проходили ни одного из исследований, связанных с его диагностикой.

Как объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Междисциплинарного центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета Юрий Комаров, сегодня в России реализуется программа профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

— Так, после 40 лет вне зависимости от пола стоит контролировать артериальное и внутриглазное давление, определять уровни глюкозы крови и ПСА (простатспецифического антигена), а также проходить колоноскопию, — говорит эксперт. — Женщинам необходимы регулярное исследование молочных желез, осмотр гинеколога и проведение цитологического исследования шейки матки или определение ВПЧ.

Факторы риска Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

По словам Екатерины Александровой, с возрастом риски развития некоторых заболеваний увеличиваются, и скрининги — это возможность ранней и своевременной диагностики, способной сберечь жизнь, сохранить ее качество, оградить людей от тяжелых последствий лечения и болезни.

— Не надо бояться и откладывать то, что необходимо и рекомендовано проверить, — подчеркивает эксперт. — Ведь это наше здоровье, и прежде всего мы сами за него отвечаем.

Прочие показатели

Также, по данным исследования, 47% россиян за последний год хотя бы раз отказывались получать медицинскую помощь, которая была им нужна. Из них 41% — из-за несрочности проблемы, 22% — из-за трудностей, связанных с пандемией COVID-19 и почти столько же (20%) из-за недоверия к врачам. Остальные признались, что не могли найти свободного времени или боялись, что лечение обойдется им слишком дорого.

Однако врачи призывают людей не откладывать визит в поликлинику в надежде, что проблема уйдет сама, и уж тем более не заниматься самолечением. По словам старшего научного сотрудника МЦИОЗ СУ Юрия Комарова, за помощью нужно обязательно обращаться в случаях, если у человека появляются симптомы, которых не было раньше — например, боль, дискомфорт, неприятные ощущения, которые прекращаются на какое-то время. Также опасным сигналом могут быть новообразования на коже.

Факторы риска Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Самолечение может привести к тому, что провести каченное своевременное лечение будет невозможно. Например, пациент содрал родинку, и она не заживает. Это может привести к развитию меланомы, и, если обратиться к врачу только через несколько месяцев, могут уже появиться метастазы. И вместо обычной операции, которую можно выполнить за час, срок лечения будет дольше, а пациенту придется употреблять тяжелые лекарственные препараты с неприятными побочными эффектами, — заключает Комаров.