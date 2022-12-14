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ОРВИ, грипп или коронавирус: как определить «заразу»

Чтобы не заболеть сезонным вирусом, врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать скопления людей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ситуация с ОРВИ и гриппом в России ухудшается с каждым днем. За вторую неделю декабря число заболевших выросло на треть, заявили в Роспотребнадзоре. Больше половины заболеваний пришлось на новый свиной грипп A (H1N1), который выявили в 82 регионах, но фиксируются и другие вирусы. «Известия» выяснили симптомы ОРВИ и гриппа у взрослых и неэффективные способы лечения.

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ОРВИ — это общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп — один из представителей этой группы вирусов. Грипп и ОРВИ являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями: известно не менее 200 вирусов — виновников ОРВИ. Чаще всего это риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и респираторно-синцитиальные вирусы. Все они очень заразны и передаются чаще всего воздушно-капельным путем. Контактный путь также возможен: через рукопожатия, поцелуи, предметы обихода, постельные принадлежности и детские игрушки. Если большинство ОРВИ протекает относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям, поясняют в Мосздраве.

Заражение гриппом происходит очень быстро, в течение нескольких часов. Признаки гриппа:

  • Стремительное развитие болезни.
  • Высокая температура, выше 39 градусов, держится несколько дней и почти не сбивается.
  • Ломота в теле, головные боли.
  • Частый сухой кашель со второго-третьего дня болезни.
  • Грипп держится не менее 7–10 дней, недомогание после него ощущается в течение еще 2–3 недель.
ОРВИ, грипп или коронавирус
симптомы
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Уточнить диагноз и понять, грипп это или коронавирус, поможет ПЦР-тест. Это важно, поскольку методы лечения инфекций значительно отличаются. Также в РПН пояснили, как понять, если человек заразился одновременно гриппом и коронавирусом.

При ОРВИ болезни протекает немного по-другому. Признаки ОРВИ:

  • Температура тела повышается не более чем до 39 градусов и через 2–3 дня возвращается в норму.
  • Наблюдается общая слабость организма, но без сильных болей в мышцах и суставах, как при гриппе.
  • ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления пациент чувствует себя хорошо.

ОРВИ и грипп после перенесенного коронавируса, равно как и COVID-19 после них, могут протекать в более тяжелой форме в связи со снижением иммунной защиты организма, добавила заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

ОРВИ, грипп и коронавирус — кто в группе риска

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети до пяти лет, подростки от 15 лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

ОРВИ, грипп или коронавирус
Якутия
Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Наиболее высокая динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Республике Коми, Костромской и Вологодской областях.

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Когда делать прививку от гриппа

Ученые давно доказали, что самым эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация. Защитный эффект наступает через две недели после прививки, а полученный иммунитет сохраняется в течение года. Привитые от гриппа практически не болеют или болеют в легкой форме. Официально в нынешнем году кампания по вакцинации от гриппа уже завершена, заявили в Роспотребнадзоре. По мнению главы ведомства, сейчас делать прививку уже поздно.

Однако российский президент Владимир Путин указал на необходимость продолжать вакцинацию от гриппа и COVID-19 в России. Он подчеркнул, что сам накануне сделал прививку от гриппа. «У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», — отметил президент.

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  • В разгар сезона заболеваемости ограничьте посещение массовых мероприятий.
  • Исключите контакты с заболевшими.
  • В общественных местах, в транспорте и торговых центрах обязательно носите маски.
  • Чаще и дольше мойте руки с мылом.
  • Чаще проветривайте помещение.
  • Проводите влажную уборку помещений с дезсредствами.
  • Принимайте витаминные комплексы и ешьте больше овощей и фруктов.
  • Больше гуляйте на свежем воздухе, ведите здоровый образ жизни и высыпайтесь.

Иммунитету здорового человека легче бороться с вирусом. Если же организм ослаблен, утомлен, отравлен вредными веществами, включая табак и алкоголь, сопротивление почти невозможно. Рекомендации ВОЗ — при первых признаках болезни принимать два относительно новых препарата — «Тамифлю» или «Релензу».

ОРВИ, грипп или коронавирус
профилактика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Неэффективные способы профилактики и лечения

  • Самолечение и народные средства. Безусловно, содержащиеся в овощах и фруктах витамины зарядят организм силами и могут стать дополнительной защитой в период расцвета сезонных вирусов. Однако если вы уже заболели, рассчитывать только на них не стоит, лучше как можно раньше обратиться к врачу.
  • Употребление антибиотиков без назначения врача. Антибиотики могут помочь, только если к вирусу добавилась бактериальная инфекция. При обычном течении болезни принимать антибиотики не только нецелесообразно, но и опасно для здоровья.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вирус всё так же чувствителен к имеющимся лекарствам, а четыре российские вакцины успешно справляются с профилактикой заболевания. А значит, ситуация с распространением патогена сложная, но регулируема.

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