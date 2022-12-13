В России возросла на 35% заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили 13 декабря в Роспотребнадзоре по итогам состоявшегося селекторного совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны.

Также в 37 субъектах РФ показатели заболеваемости превысили среднероссийский. Наиболее высокая динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Республике Коми, Костромской и Вологодской областях.

В связи со сложной эпидобстановкой Попова поручила регионам еще больше усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний. По последним данным, на сегодняшний день в рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны.

Также отмечается, что в 52 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, зафиксирован рост случаев COVID-19. На 49-й неделе текущего года в России зарегистрировано на 11% больше случаев инфицирования коронавирусом, чем на предыдущей неделе, — 48 тыс.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. В тот же день стало известно, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги.

Тогда же глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что научный центр разработал новую вакцину. Лекарство будет защищать привившихся от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет,

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.