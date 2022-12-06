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Центр им. Гамалеи разработал новую вакцину от гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центр им. Н. Ф. Гамалеи разработал новую вакцину. Лекарство будет защищать привившихся от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет. Об этом 6 декабря сообщил глава научного центра Александр Гинцбург.

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Так, новая вакцина будет работать против разных вариантов, в частности, свиного (H1N1) и вероятно птичьего (H5N1) гриппа.

В настоящий момент новое лекарство проходит вторую стадию исследований.

«Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому», ― сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

В настоящий момент в России можно привиться трех или четырехвалентными вакцинами от гриппа, которые нужно делать каждый год.

Ранее, 1 декабря, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения не только в России, но и в Всемирной организации здравоохранения. Причина ― сильная изменчивость вируса.

В конце ноября в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

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