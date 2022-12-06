Заразу видно: заболеваемость гриппом будет нарастать до новогодних каникул

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает набирать обороты в России. Среди штаммов преобладает свиной грипп — именно А (H1N1) выявляется в большинстве диагнозов, свидетельствуют данные Института гриппа. Этот вариант наиболее изменчив, и еще до пандемии ковида ВОЗ предупреждала о его высокой способности к распространению, рассказали эксперты. На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппа регионы вновь вводят дополнительные профилактические меры, а россияне закупаются масками и народными средствами от простуд. Когда волна может пойти на спад — в материале «Известий».

Пандемичный вариант

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти. На неделе с 21 по 27 ноября эпидемиологические пороги оказались превышены на 20% в 37 городах (неделей ранее — в 25), указано в еженедельном бюллетене НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. В том числе в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, Саратове, Кемерово, Владивостоке, Курске, Оренбурге и других крупных городах.

В структуре заболеваемости грипп диагностировали в 6,5% случаев. Причем большинство пациентов с подтвержденным диагнозом оказались инфицированы так называемым свиным гриппом — A(H1N1), отмечается на сайте организации.

Пандемический вирус гриппа А (H1N1) в России, в отличие от других стран, получил особое распространение, рассказала «Известиям» завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Сегодня в человеческой популяции циркулируют четыре типа вируса гриппа — два подтипа А и два В, отметила ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Подтип гриппа А — один из самых изменчивых.

— Вирус гриппа А, который вы называете свиным гриппом, появился в 2009 году. Он взял несколько компонентов вируса гриппа человека, птиц и свиней. ВОЗ еще до начала ковида в 2019 году говорила о том, что грипп изменяется и это может привести к пандемии. Поэтому сегодня A(H1N1) вызывает серьезные опасения, — добавила она.

В этом сезоне уже регистрируются случаи гриппа В, хотя раньше он приходил позже — в феврале-марте. И, конечно, присутствуют обычные ОРВИ, рассказала «Известиям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

В группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями, уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Число заболевших будет увеличиваться и дальше, полагает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Тенденция идет, и это долгий процесс. Исходя из того, что спало давление COVID-19 и сейчас идет резкий подъем заболеваемости ОРВИ, которая в последние два года нас прощала, потому что ниша была занята коронавирусом, мы и получаем то, что имеем. Люди не вакцинировались, и у них не было иммунитета на конкретный штамм гриппа. Отсюда подъем заболеваемости. Об этом предупреждали, но не знали, когда конкретно он придет, — сказал эксперт.

Ожидать снижения заболеваемости можно в период новогодних праздников — так обычно бывает из-за сокращения контактов среди населения, добавила Елена Бурцева.

— Но после праздников обычно опять бывает подъем. Его сила зависит от многих факторов, в том числе и от активности других вирусов. Сейчас мы видим некоторое нарастание ковида, если оно продолжится, есть вероятность снижения активности гриппа на его фоне, — считает специалист.

Спрятали лица

В связи с возросшими рисками инфицирования регионы начали принимать меры профилактики против гриппа и ОРВИ. Так, в Волгоградской области из-за роста заболеваемости поручили обеспечить запас лекарств и готовность развернуть дополнительный коечный фонд. Сейчас эпидпорог уже превышен в областном центре — Волгограде, а по региону заболеваемость пока на 18% ниже него.

В Бурятии часть школьников перевели на дистанционное обучение, а в Красноярском крае раздумывают над ограничением посещений новогодних мероприятий в детсадах и школах. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он отметил, что, если эпидситуация ухудшится, утренники могут ограничить для группы, класса или всего учреждения — на усмотрение администрации учебного заведения.

Кроме того, в некоторых регионах в общественных местах возвращают масочный режим. Так, по данным источника «Известий», снова надеть маски обязали сотрудников медучреждений Москвы. Также, по данным СМИ, средства индивидуальной защиты предписали носить работникам ряда школ и детсадов Читы. Тем не менее в большинстве субъектов масочный режим сохраняется как рекомендательная, а не обязательная мера.

В этом году эпидситуация вернулась к доковидным временам — в это время всегда наблюдался отчетливый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, напомнила Татьяна Когут. Одна из самых частых жалоб на приеме в настоящее время — это надсадный кашель вплоть до позывов к рвоте и появлению прожилок крови в мокроте, добавила врач-терапевт телемедицинской компании «Доктор рядом» Юлия Фокина.

Россияне на фоне роста заболеваемости стали активнее приобретать средства индивидуальной защиты. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Так, в ноябре граждане купили на 10% больше масок, чем месяцем ранее. Кроме того, вырос спрос на антисептики и народные средства от простуды и гриппа. К примеру, лимоны стали покупать на 110% чаще, а имбирь — на 11%.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, считает, что превентивная самозащита — правильное решение.

— ОРВИ и грипп передаются воздушно-капельным путем. Маску имеет смысл носить больному человеку с тем, чтобы не подвергать опасности окружающих. Для здорового человека большого смысла в ношении маски нет. Исключение составляют ситуации, когда человек находится в большом скоплении людей, которые болеют вирусными заболеваниями. Тогда маска необходима. Для повышения защиты можно капнуть на внутреннюю сторону маски натуральным маслом хвойных пород — пихта, сосна, эвкалипт, — посоветовала врач.

Наиболее подвержены заболеванию люди с ослабленным организмом из-за плохого питания, нарушения режима сна, высоким уровнем стресса или наличием хронических заболеваний , полагает эксперт. Ослабленный организм хуже сопротивляется вирусам и другому воздействию внешней среды, и человек заболевает. Во время пандемии было доказано, что маска в первую очередь снижает вирусную нагрузку. То есть в организм вирус попадает в меньшей концентрации и это влияет на течение болезни, добавила Татьяна Когут.

А вот лечиться только народными средствами врачи не рекомендуют. Имбирь, цитрусовые и различные специи действительно могут помочь поддержать иммунитет или сбить температуру, но не способны заменить медикаментозное лечение.

— При заболеваниях с серьезной симптоматикой обойтись народными средствами невозможно. В первую очередь это касается пациентов групп риска, у которых первоначально симптомы могут быть нетяжелыми, но вероятность развития осложнений велика. Таким пациентам, независимо от степени тяжести заболевания, могут быть назначены противовирусные препараты, — подчеркнула Татьяна Когут.

А вот наиболее эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавила Юлия Фокина.