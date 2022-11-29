Старый новый вирус: грипп берет реванш у COVID-19

В Москве и регионах растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В столице детей с такими диагнозами стали госпитализировать вдвое чаще, чем в допандемийных 2016–2019 годах . Превышены эпидпороги и в других регионах. По словам экспертов, грипп берет реванш за прошлые годы , когда господствовал коронавирус. Это связано с отменой ограничительных мер и снижением иммунитета после нескольких лет пандемии . При этом перенесенный ранее коронавирус может осложнить течение гриппа, предостерегают медики.

Фактор гриппа

Грипп этой осенью набирает обороты, рассказали «Известиям» эксперты. Тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) прослеживается и в данных Роспотребнадзора . Она «обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими). Вместе с тем продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа », сообщается на сайте ведомства.

Старый новый вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по стране прививки от гриппа сделали более 59,9 млн человек , что составляет 40,9% от численности населения. Тем не менее эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 из 61 города , приславших данные, указано в еженедельном бюллетене НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Такие показатели зафиксированы в том числе в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Челябинске и Чите.

По данным департамента здравоохранения Москвы, если в предыдущие годы пандемии в структуре заболеваемости ОРВИ доминировал коронавирус, то сейчас лидирующую позицию занял грипп . Причем там отметили, что варианты штаммов, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущих эпидсезонах: большую долю составляет именно штамм гриппа А (H1N1, или свиной грипп).

Старый новый вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет во всех возрастных категориях. При этом в больницы кладут в основном детей — их число в медучреждениях сейчас в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов 2016–2019 годов . За последние две недели количество госпитализаций несовершеннолетних с таким диагнозом выросло вдвое и приблизилось к 400 в сутки, подсчитали в депздраве.

Ковид притормозил

Циркуляцию вируса гриппа в последние годы несколько замедлила пандемия COVID-19 , полагает профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

— Вирус гриппа никуда не ушел из человеческой популяции . Сегодня мы видим в России общее снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией (хотя в мире происходит ее подъем, особенно в Китае). И, естественно, вирус гриппа начинает активизироваться , — пояснила она.

Также, по ее словам, рост заболеваемости гриппом связан с тем, что в последние два года акцент был сделан на прививки от COVID-19, а вакцинацию против гриппа многие пропускали .

— Хотя при этом предупреждали, что надо прививаться от гриппа и что он меняет свою структуру. Сегодня вакцинация должна быть приоритетной. У населения нет достаточной иммунной прослойки в отношении гриппа , — добавила Елена Малинникова.

По ее словам, четырехвалентная вакцина, которая работает против двух вирусов гриппа А и двух вирусов гриппа В, сегодня наиболее эффективна.

Достаточной иммунной прослойке против гриппа помешало сформироваться и то, что в предыдущие два года многие были в изоляции и носили маски , добавил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

— Большое число детей заражается гриппом по той же самой причине — и у них иммунная система не знакома с этим вирусом , не встречала его с помощью вакцины и в реальной жизни, — сообщил он.

Сейчас распространение гриппа только началось и идет по нарастающей, полагают эксперты.

— Трудно предсказывать, но думаю, что пока ситуация с коронавирусом достаточно благоприятная и, скорее всего, до конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости гриппом , — считает заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Пик может затронуть и начало следующего года , предостерегли специалисты.

Расширенная зона риска

При подъеме заболеваемости гриппом младшие возрастные группы страдают чаще , напомнили эксперты. Однако, по словам Елены Бурцевой, штаммом H1N1 активно болеют и взрослые .

— Он чаще вызывает более тяжелые формы заболевания, вирусные пневмонии и летальные исходы. В годы, когда он был наиболее активен, мы это всё наблюдали, — отметила она.

Старый новый вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ОРВИ и грипп после перенесенного коронавируса, равно как и COVID-19 после них, могут протекать в более тяжелой форме в связи со снижением иммунной защиты организма, добавила заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.



— Может обостриться проявление симптомов заболевания, усилиться тяжесть протекания болезни, увеличиться период восстановления , — отметила она.

Если уделять недостаточно внимания лечению гриппа, то можно заработать осложнения, напомнила Елена Зяблова. В зоне особого риска, по ее словам, находятся люди с хроническими заболеваниями , которые из-за разных симптомов гриппа могут усилиться. В первую очередь он ослабляет легкие.

Чтобы избежать заболевания гриппом, она посоветовала не посещать места массового скопления людей, чаще мыть руки, уделять время прогулкам на улице и регулярным умеренным физическим нагрузкам, одеваясь при этом по погоде и не допуская как переохлаждения, так и перегревания. Также важно проветривать помещения и увлажнять в них воздух. В рацион врач посоветовала включить достаточное количество фруктов и овощей.