Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о продолжении работы спецканала РФ и США по обмену заключенными
Мир
В Армении потерпел крушение самолет B55
Экономика
В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1700 за 1 тыс. куб. м
Армия
ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
Армия
Армия РФ уничтожила при освобождении Андреевки более 40 военных ВСУ
Происшествия
Три школьника пострадали в ДТП по дороге на конкурс в Подмосковье
Авто
В России могут перезапустить производство бензиновых моторов V8
Мир
В Испании перехватили отправленный премьеру конверт со взрывчаткой
Мир
В ЕС признали невозможность конфискации замороженных активов России
Политика
Дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили
Мир
В Измаиле под Одессой снесли памятник Суворову
Мир
Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ РФ

Инфекционист рассказала о серьезных опасениях медиков из-за свиного гриппа

Инфекционист Малинникова: свиной грипп вызывает серьезные опасения у специалистов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свиной грипп, который сейчас активно распространяется в России, вызывает серьезные опасения у специалистов. Об этом 1 декабря рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Старый новый вирус: грипп берет реванш у COVID-19
Когда распространение респираторных инфекций достигнет пика

Как пояснила эксперт, в человеческой популяции сейчас циркулируют четыре вируса — два подтипа А и два B.

«Вирус гриппа А, который вы называете свиным гриппом, он появился в 2009 году, взял несколько компонентов вируса гриппа человека, вируса гриппа птиц и вируса гриппа свиней. Сегодня он вызывает серьезные опасения в том числе у ВОЗ. (Всемирная организация здравоохранения — Ред.) Это один из самых изменчивых вирусов, который готов нам представить еще один такой вызов. ВОЗ еще до пандемии, в 2019 году, предупреждала, что вирус гриппа А сильно изменяется, и что специалисты ожидают пандемию и не сомневаются, что пандемия гриппа будет», — подчеркнула Малинникова.

Профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава России Татьяна Чеботарева в свою очередь рассказала о симптомах свиного гриппа. По ее словам, на старте это обычно всегда достаточно выраженная по тяжести инфекция, которая может проявляться вплоть до бреда.

«Стартовые проявления инфекции они выраженные у детей и у взрослых. Также на старте доминирует при гриппе интоксикационный синдром, что его отличает от других респираторных инфекций», — уточнила эксперт.

При этом Чеботарева заверила, что тяжелые симптомы имеют место только в самом начале инфекции, и даже при отсутствии лечения на третий день проявления болезни значительно ослабевают.

29 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

До этого, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом, поскольку он может привести к пневмонии. При этом специалист отметила, что симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022