Инфекционист рассказала о серьезных опасениях медиков из-за свиного гриппа

Свиной грипп, который сейчас активно распространяется в России, вызывает серьезные опасения у специалистов. Об этом 1 декабря рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Как пояснила эксперт, в человеческой популяции сейчас циркулируют четыре вируса — два подтипа А и два B.

«Вирус гриппа А, который вы называете свиным гриппом, он появился в 2009 году, взял несколько компонентов вируса гриппа человека, вируса гриппа птиц и вируса гриппа свиней. Сегодня он вызывает серьезные опасения в том числе у ВОЗ. (Всемирная организация здравоохранения — Ред.) Это один из самых изменчивых вирусов, который готов нам представить еще один такой вызов. ВОЗ еще до пандемии, в 2019 году, предупреждала, что вирус гриппа А сильно изменяется, и что специалисты ожидают пандемию и не сомневаются, что пандемия гриппа будет», — подчеркнула Малинникова.

Профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава России Татьяна Чеботарева в свою очередь рассказала о симптомах свиного гриппа. По ее словам, на старте это обычно всегда достаточно выраженная по тяжести инфекция, которая может проявляться вплоть до бреда.

«Стартовые проявления инфекции они выраженные у детей и у взрослых. Также на старте доминирует при гриппе интоксикационный синдром, что его отличает от других респираторных инфекций», — уточнила эксперт.

При этом Чеботарева заверила, что тяжелые симптомы имеют место только в самом начале инфекции, и даже при отсутствии лечения на третий день проявления болезни значительно ослабевают.

29 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

До этого, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом, поскольку он может привести к пневмонии. При этом специалист отметила, что симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.