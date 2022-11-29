В Роспотребнадзоре заявили о нарастании активности вирусов гриппа и ОРВИ

В России продолжает нарастать активность вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные были приведены во вторник, 29 ноября, на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора. Отчеты о текущей эпидситуации заслушала глава ведомства Анна Попова.

По данным специалистов, в 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%). Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах России.

На фоне роста заболеваемости в стране продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 66,5 млн человек, то есть 45,5% от численности населения. Регионам, где вакцинация отстает от сроков, поручено завершить работу до 5 декабря, указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, главам территориальных органов ведомства поручили поддерживать темпы вакцинации против гриппа, а также усилить информационно-разъяснительную кампанию среди граждан.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря–началу января. Потом, как правило, наблюдается спад заболеваемости, после чего может вновь следовать рост, предостерегли специалисты.

Также во вторник доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский назвал три фактора, объясняющих подъем заболеваемости гриппом в России. Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты. Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка.