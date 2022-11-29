Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января, сообщили «Известиям» эксперты.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по стране прививки от гриппа сделали более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения. Тем не менее эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 из 61 города, приславших данные, указано в еженедельном бюллетене НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Такие показатели зафиксированы в том числе в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Челябинске и Чите.

«Трудно предсказывать, но думаю, что пока ситуация с коронавирусом достаточно благоприятная, то, скорее всего, до конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости гриппом», — считает заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Пик может затронуть и начало следующего года, полагает заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Потом, как правило, наблюдаются, «каникулы», после которых может вновь следовать рост, предостерегли специалисты.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

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