 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Туризм
Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Мир
В Горловке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до восьми
Мир
Минобороны РФ сообщило о подготовке ВСУ провокаций в районе ЗАЭС
Экономика
В США банки выразили готовность работать с российскими облигациями
Мир
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Общество
Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей
Мир
ПВО Сирии сбили две выпущенные со стороны Израиля ракеты
Мир
Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам
Мир
После взрыва в ТЦ в Ереване будет объявлен траур
Мир
Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»
Армия
В Минобороны РФ рассказали о мероприятиях в рамках «АрМИ-2022»
/

Чихать между строк: медики спрогнозировали раннее начало сезона гриппа

Как антикоронавирусные меры повлияли на распространение инфекции и чем опасно ее сочетание с COVID-19
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году сезон гриппа в России может начаться уже в середине осени, спрогнозировали специалисты Роспотребнадзора. Такой вывод они сделали на основе данных по заболеваемости этой инфекцией в Австралии, где период простуд стартует намного раньше, чем в Северном полушарии. При этом, по оценкам медиков, грипп в этом году может быть опаснее COVID-19. Особенно тяжелым эксперты считают заражение сразу двумя вирусами — такое бывает редко, но, вероятно, коинфекция будет крайне тяжелой.

«Заболеваемость должна пойти на спад в ближайшую неделю-две»
Академик РАН Сергей Нетесов — о новой волне коронавируса, его эволюции и опасности пренебрежения масками

Раньше времени

Есть вероятность, что в этом году активная циркуляция вируса гриппа в России начнется уже в середине осени, а не в декабре, как в прошлом году, сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. К таким выводам специалист пришла на основе данных из Австралии. В Южном полушарии сезон гриппа обычно длится с июня по октябрь, а динамика его распространения обычно потом повторяется севернее экватора, где вирус традиционно активно циркулирует с ноября по апрель.

— Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что в у нас сезон гриппа начнется раньше обычного, — сказала Наталья Пшеничная.

Чихать между строк
грипп чихание
Фото: TASS/Zuma
Кто во штамм горазд: в Индии нашли новый вариант «Омикрона» — «Рыбы»
Чем он отличается от «Кентавра» и грозит ли миру очередная волна COVID-19

Как пояснила специалист, в Австралии значительно росла заболеваемость гриппом с середины апреля. Спад начался лишь в июле. Хотя сейчас ситуация в Австралии нормализовалась, в целом эпидсезон гриппа на этом континенте начался раньше. Согласно данным официальной статистики, пик числа заболевших гриппом в Австралии пришелся на начало июня и составил около 29 тыс. инфицированных. Для сравнения: в допандемийном 2019 году максимальное число больных было достигнуто в июле, и оно не превышало 20 тыс. пациентов.

Как пишут авторы статьи в журнале The lancet Infectious Diseases, причиной скачка стала отмена мер профилактики коронавирусной инфекции. Ранее за два года действия они привели к значительному снижению количества заразившихся гриппом. Это стало причиной снижения коллективного иммунитета против этой инфекции. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 уменьшилось число вакцинированных от гриппа, так как внимание большинства жителей планеты было поглощено прививочной кампанией от коронавируса.

Параллельные прививки

Взамен веществ: в РФ создали вакцину, адаптированную под «Омикрон»
Когда можно будет привиться новым препаратом

В России от гриппа прививаются каждый год, но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Заболеваемость гриппом за время пандемии была не такая высокая, и вакцинироваться стали меньше россиян, пояснила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Елена Малинникова.

— В эпидсезоне–2021/2022 охват прививками составил 47,3%, что на 19,5% ниже, чем в предыдущий год, — уточнила она.

Специалист добавила: заболеваемость гриппом в прошлом сезоне составила 14,96 случая на 100 тыс. населения. Это больше чем вдвое ниже средних показателей за прошлые годы.

Тем не менее еще до распространения COVID-19 в ВОЗ предупреждали, что есть риск возникновения нового варианта гриппа и смены его антигенной структуры. Такая мутация может спровоцировать эпидемию вплоть до новой пандемии. Поэтому вакцинацию от гриппа, как и от коронавирусной инфекции, нужно проводить в полном объеме с максимальным охватом, добавила Елена Малинникова.

Чихать между строк
грипп вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Если в популяцию вернется старый вирус [гриппа], то иммунная память проснется и защитит ее, а вот если он изменился, то нас ждет что-то новое. Судя по тому, что происходит в Австралии, текущий штамм более агрессивный, — добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Грипп в этом году может представлять большую опасность, чем коронавирус, считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

Пошел по уклонной: как американский «Ниндзя» нейтрализует антитела
Сможет ли новый вариант «Омикрона» разойтись по миру и будут ли эффективны против него старые вакцины

— Это объясняется тем, что прогнозируется циркуляция тех штаммов, которые давно не были доминирующими, поэтому грипп этого года может быть хуже, чем обычно, — сказал медик.

Еще одна сложность в грядущий сезон простуд — определять, чем заразился пациент: коронавирусом или гриппом, заметил он.

— Во многом у них будет сходная клиника, поэтому будет сложно отличить одну инфекцию от другой. А лечение может отличаться, потому что от гриппа типа А пока существует специфическое лечение, — сказал Андрей Продеус.

Опасный дуэт

В нынешних условиях есть риск коинфекции, когда человек одновременно болеет и гриппом, и COVID-19, предупредила Наталья Пшеничная. Такие случаи неоднократно встречались в начале 2020 года, когда грипп активно циркулировал во многих странах. Были такие случаи и в сезоне–2021/2022. Коинфекция протекает тяжелее и чревата осложнениями, особенно для групп риска, подчеркнула специалист.

— Если грипп сейчас изменит свою структуру и больший процент населения будет инфицирован, тогда возрастет и частота коинфекции, — сказала Елена Малинникова.

Чихать между строк
больница вирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, обычно два вируса не заражают одного человека одновременно, заметил Андрей Продеус. В этом и заключается феномен интерференции, то есть сдерживания развития одного патогена другим. Более вероятна вторая инфекция через некоторое время после первой, сказал специалист.

Коинфекция гриппом возможна, но маловероятна, так как при заражении в теле включается общая противовирусная защита от любых возбудителей, согласен Михаил Болков. Если такие случаи происходят, то обычно это связанно с индивидуальными особенностями, например, сниженным интерфероновым ответом, подчеркнул специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022