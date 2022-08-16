Чихать между строк: медики спрогнозировали раннее начало сезона гриппа

В этом году сезон гриппа в России может начаться уже в середине осени, спрогнозировали специалисты Роспотребнадзора . Такой вывод они сделали на основе данных по заболеваемости этой инфекцией в Австралии, где период простуд стартует намного раньше, чем в Северном полушарии. При этом, по оценкам медиков, грипп в этом году может быть опаснее COVID-19. Особенно тяжелым эксперты считают заражение сразу двумя вирусами — такое бывает редко, но, вероятно, коинфекция будет крайне тяжелой.

Раньше времени

Есть вероятность, что в этом году активная циркуляция вируса гриппа в России начнется уже в середине осени, а не в декабре, как в прошлом году , сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. К таким выводам специалист пришла на основе данных из Австралии . В Южном полушарии сезон гриппа обычно длится с июня по октябрь, а динамика его распространения обычно потом повторяется севернее экватора, где вирус традиционно активно циркулирует с ноября по апрель .

— Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что в у нас сезон гриппа начнется раньше обычного, — сказала Наталья Пшеничная.

Как пояснила специалист, в Австралии значительно росла заболеваемость гриппом с середины апреля . Спад начался лишь в июле. Хотя сейчас ситуация в Австралии нормализовалась, в целом эпидсезон гриппа на этом континенте начался раньше. Согласно данным официальной статистики, пик числа заболевших гриппом в Австралии пришелся на начало июня и составил около 29 тыс. инфицированных . Для сравнения: в допандемийном 2019 году максимальное число больных было достигнуто в июле, и оно не превышало 20 тыс. пациентов .

Как пишут авторы статьи в журнале The lancet Infectious Diseases, причиной скачка стала отмена мер профилактики коронавирусной инфекции. Ранее за два года действия они привели к значительному снижению количества заразившихся гриппом. Это стало причиной снижения коллективного иммунитета против этой инфекции. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 уменьшилось число вакцинированных от гриппа, так как внимание большинства жителей планеты было поглощено прививочной кампанией от коронавируса.

Параллельные прививки

В России от гриппа прививаются каждый год, но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Заболеваемость гриппом за время пандемии была не такая высокая, и вакцинироваться стали меньше россиян , пояснила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Елена Малинникова.

— В эпидсезоне–2021/2022 охват прививками составил 47,3%, что на 19,5% ниже, чем в предыдущий год, — уточнила она.

Специалист добавила: заболеваемость гриппом в прошлом сезоне составила 14,96 случая на 100 тыс. населения. Это больше чем вдвое ниже средних показателей за прошлые годы.

Тем не менее еще до распространения COVID-19 в ВОЗ предупреждали, что есть риск возникновения нового варианта гриппа и смены его антигенной структуры. Такая мутация может спровоцировать эпидемию вплоть до новой пандемии . Поэтому вакцинацию от гриппа, как и от коронавирусной инфекции, нужно проводить в полном объеме с максимальным охватом , добавила Елена Малинникова.

Чихать между строк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Если в популяцию вернется старый вирус [гриппа], то иммунная память проснется и защитит ее, а вот если он изменился, то нас ждет что-то новое. Судя по тому, что происходит в Австралии, текущий штамм более агрессивный, — добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Грипп в этом году может представлять большую опасность, чем коронавирус , считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Это объясняется тем, что прогнозируется циркуляция тех штаммов, которые давно не были доминирующими, поэтому грипп этого года может быть хуже, чем обычно , — сказал медик.

Еще одна сложность в грядущий сезон простуд — определять, чем заразился пациент: коронавирусом или гриппом , заметил он.

— Во многом у них будет сходная клиника, поэтому будет сложно отличить одну инфекцию от другой. А лечение может отличаться , потому что от гриппа типа А пока существует специфическое лечение, — сказал Андрей Продеус.

Опасный дуэт

В нынешних условиях есть риск коинфекции, когда человек одновременно болеет и гриппом, и COVID-19 , предупредила Наталья Пшеничная. Такие случаи неоднократно встречались в начале 2020 года, когда грипп активно циркулировал во многих странах. Были такие случаи и в сезоне–2021/2022. Коинфекция протекает тяжелее и чревата осложнениями, особенно для групп риска , подчеркнула специалист.

— Если грипп сейчас изменит свою структуру и больший процент населения будет инфицирован, тогда возрастет и частота коинфекции, — сказала Елена Малинникова.

Чихать между строк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, обычно два вируса не заражают одного человека одновременно , заметил Андрей Продеус. В этом и заключается феномен интерференции, то есть сдерживания развития одного патогена другим. Более вероятна вторая инфекция через некоторое время после первой, сказал специалист.