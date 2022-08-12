Взамен веществ: в РФ создали вакцину, адаптированную под «Омикрон»

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон» , рассказали «Известиям» в центре. Новый препарат позволит эффективнее защищаться от коронавируса, считают ученые. По словам директора центра Александра Гинцбурга, разработанная вакцина нацелена на субвариант ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2. По мнению экспертов, в условиях постоянных мутаций обновление препаратов от COVID-19 должно стать сезонным, как в случае с прививками от гриппа. Сложность в том, что коронавирус меняется не так предсказуемо, как другие возбудители инфекций, указали специалисты.

Опять ВА.5

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против подвида штамма «Омикрон» ВА.5. Об этом «Известиям» сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки вакцины против изначального варианта, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать .

Взамен веществ Фото: Getty Images/Thomas Barwick

— Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять, — сказал Александр Гинцбург. — Фактически он (препарат. — «Известия») уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот .

Он уточнил: вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2 .

Существующие прививки действительно нужно адаптировать под доминирующие сейчас варианты коронавируса, считает врач-иммунолог Андрей Продеус.

— Мы защищаемся не от прошлых вариантов штамма, а хотим, чтобы граждане были защищены от тех, которые циркулируют сейчас, — подчеркнул он.

Специалист добавил: по данным того же центра им. Н.Ф. Гамалеи, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов . Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, заметил эксперт.

Взамен веществ Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Подвиды «Омикрона» очень распространены и устойчивы, то есть они перспективны для эволюции , считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, следующие штаммы, вероятно, будут образовываться из них .

— Препарат, о котором идет речь, с большей вероятностью захватит спектр будущих штаммов, чем старая вакцина , — сказал Михаил Болков.

С эпидемиологической точки зрения штамм ВА.5 имеет высокий потенциал и когда он распространяется вместе с ВА.4, то эти варианты занимают большую долю популяции, добавил эксперт.

Сезонные заботы

Адаптировать вакцину под новые штаммы необходимо, как и препараты от гриппа — их дорабатывают каждый год с учетом изменчивости вируса, сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Такие прививки более эффективны, подчеркнул он.

— Технологии, которые использовались для создания вакцин от коронавируса, позволяют проводить модернизацию в кратчайшие сроки. Если разработка вакцины с нуля заняла считаные месяцы, то ее адаптация против новых штаммов, которая сводится к точечным изменениям в генетической структуре препарата, может быть сделана еще быстрее , — отметил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. — Как каждый год производители выпускают новую вакцину от гриппа после предсказания специалистов, какой штамм будет циркулировать в этом сезоне, так же должно происходить с COVID-19.

Взамен веществ Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В ситуации с коронавирусом вакцины будут адаптировать, но, возможно, не всегда получится точно выбирать штаммы-мишени , считает главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Яркий пример — грипп. Обычно стараются собрать циркулирующие штаммы вне сезона заболеваемости и подготовить вакцину к эпидподъему осенью и зимой. Иногда у разработчиков получается предугадать, какие штаммы будут циркулировать в следующий подъем, иногда нет, — пояснил эксперт.

С тем, что вакцины от коронавируса нужно обновлять, согласен и заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Однако он указал, что COVID-19 гораздо более непредсказуем, чем сезонные простуды .

— Грипп — сезонное заболевание, он изучен гораздо лучше коронавируса. А в случае с последним весь мир с тревогой наблюдает за тем, чего ждать от очередного штамма, — сказал Станислав Отставнов.

Взамен веществ Фото: Global Look Press/Cfoto

Эксперт отметил, что вакцина, которая готовилась против уханьского варианта, всё еще обладает своей эффективностью.