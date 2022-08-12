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Взамен веществ: в РФ создали вакцину, адаптированную под «Омикрон»

Когда можно будет привиться новым препаратом
Фото: Getty Images/Luis Alvarez
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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон», рассказали «Известиям» в центре. Новый препарат позволит эффективнее защищаться от коронавируса, считают ученые. По словам директора центра Александра Гинцбурга, разработанная вакцина нацелена на субвариант ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2. По мнению экспертов, в условиях постоянных мутаций обновление препаратов от COVID-19 должно стать сезонным, как в случае с прививками от гриппа. Сложность в том, что коронавирус меняется не так предсказуемо, как другие возбудители инфекций, указали специалисты.

Опять ВА.5

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против подвида штамма «Омикрон» ВА.5. Об этом «Известиям» сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки вакцины против изначального варианта, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать.

Взамен веществ
Медицинский работник проводит исследования
Фото: Getty Images/Thomas Barwick

— Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять, — сказал Александр Гинцбург. — Фактически он (препарат. — «Известия») уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот.

Он уточнил: вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2.

Существующие прививки действительно нужно адаптировать под доминирующие сейчас варианты коронавируса, считает врач-иммунолог Андрей Продеус.

— Мы защищаемся не от прошлых вариантов штамма, а хотим, чтобы граждане были защищены от тех, которые циркулируют сейчас, — подчеркнул он.

Специалист добавил: по данным того же центра им. Н.Ф. Гамалеи, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов. Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, заметил эксперт.

Взамен веществ
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Подвиды «Омикрона» очень распространены и устойчивы, то есть они перспективны для эволюции, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, следующие штаммы, вероятно, будут образовываться из них.

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Препарат, о котором идет речь, с большей вероятностью захватит спектр будущих штаммов, чем старая вакцина, — сказал Михаил Болков.

С эпидемиологической точки зрения штамм ВА.5 имеет высокий потенциал и когда он распространяется вместе с ВА.4, то эти варианты занимают большую долю популяции, добавил эксперт.

Сезонные заботы

Адаптировать вакцину под новые штаммы необходимо, как и препараты от гриппа — их дорабатывают каждый год с учетом изменчивости вируса, сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Такие прививки более эффективны, подчеркнул он.

— Технологии, которые использовались для создания вакцин от коронавируса, позволяют проводить модернизацию в кратчайшие сроки. Если разработка вакцины с нуля заняла считаные месяцы, то ее адаптация против новых штаммов, которая сводится к точечным изменениям в генетической структуре препарата, может быть сделана еще быстрее, — отметил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. — Как каждый год производители выпускают новую вакцину от гриппа после предсказания специалистов, какой штамм будет циркулировать в этом сезоне, так же должно происходить с COVID-19.

Взамен веществ
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В ситуации с коронавирусом вакцины будут адаптировать, но, возможно, не всегда получится точно выбирать штаммы-мишени, считает главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Яркий пример — грипп. Обычно стараются собрать циркулирующие штаммы вне сезона заболеваемости и подготовить вакцину к эпидподъему осенью и зимой. Иногда у разработчиков получается предугадать, какие штаммы будут циркулировать в следующий подъем, иногда нет, — пояснил эксперт.

С тем, что вакцины от коронавируса нужно обновлять, согласен и заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Однако он указал, что COVID-19 гораздо более непредсказуем, чем сезонные простуды.

— Грипп — сезонное заболевание, он изучен гораздо лучше коронавируса. А в случае с последним весь мир с тревогой наблюдает за тем, чего ждать от очередного штамма, — сказал Станислав Отставнов.

Взамен веществ
Лаборатория анализы тесты
Фото: Global Look Press/Cfoto

Эксперт отметил, что вакцина, которая готовилась против уханьского варианта, всё еще обладает своей эффективностью.

Тем не менее западные компании также ведут работу над специальной прививкой от «Омикрона». В январе появились сообщения, что Pfizer начала клинические испытания своей вакцины. В исследовании примут участие до 1,5 тыс. добровольцев. Аналогичный препарат от компании Moderna тоже проходит клинические испытания. Novavax, АstraZeneca и Johnson & Johnson тоже разрабатывают собственные продукты.

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