Названа главная группа риска по заболеваемости гриппом в России

В группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями. Об этом в среду, 30 ноября, «Известиям» сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«К группе риска относятся дети и лица пожилого возраста, беременные, медицинские работники, работники детских домов, детских садов и школ, люди, длительно находящиеся в организованных коллективах (проживающие в общежитии, домах престарелых), а также люди с хроническими заболеваниями внутренних органов и иммунодефицитом независимо от возраста», — перечислил специалист.

По его словам, наибольший рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в отдельных регионах европейской части России, Урала и Дальнего Востока. При этом у большинства заболевших выявляется вирус гриппа A (A(H1N1)pdm09), в незначительном количестве случаев выявляется вирус гриппа B, уточнил Чуланов.



«Основные меры профилактики гриппа и ОРВИ довольно просты: носить маски или респираторы в местах массового скопления людей в особенности лицам из групп риска, соблюдать правила личной гигиены (регулярно мыть или дезинфицировать руки, избегать касания лица немытыми руками), не вступать в непосредственный контакт с людьми, имеющими признаки ОРВИ», — посоветовал инфекционист.

Он также подчеркнул необходимость следовать общим рекомендациям по здоровому образу жизни: сбалансированное питание, соблюдение режима сна и бодрствования, достаточный объем физических нагрузок. Кроме того, негативное влияние на здоровье оказывают курение и употребление алкоголя, поэтому отказ от этих вредных привычек или хотя бы максимальное их ограничение будет значительно способствовать укреплению защитных сил организма.

«Важной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Она может проводиться всем взрослым и детям с шести месяцев и имеет особое значение для лиц из групп риска. В Российской Федерации на 22 ноября 2022 года было привито более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения страны. Вакцинация против гриппа на данный момент продолжается на всей территории Российской Федерации», — добавил Чуланов.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями» назвал три фактора, объясняющих подъем заболеваемости гриппом в России. Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты. Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка.

До этого, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом, поскольку он может привести к пневмонии. При этом симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.