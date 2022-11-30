Свиной грипп выявлен в 55 регионах России

Специалисты зафиксировали свиной грипп в 55 российских регионах. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что свиной грипп преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа в России.

«Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах России», — приводит RT сообщение ведомства.

Отмечается также, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 18,5% по сравнению с показателями прошлой недели.

Как напоминает сайт kp.ru, в середине ноября Роспотребнадзор предупредил о нарастании в РФ активности трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Специалисты подчеркнули, что уберечься от заражения поможет своевременная вакцинация.

21 ноября врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом. Особую опасность он представляет для детей и пожилых. При первых признаках этого острого респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. При этом симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.