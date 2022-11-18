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Снова не здорово: чем может быть опасен свиной грипп

Роспотребнадзор предупредил об активности вируса A (H1N1), который вызвал пандемию в 2009 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Свиной грипп может вызывать пневмонию, а также поражать практически все жизненно важные системы организма. Его симптомы крайне схожи с симптомами COVID-19, но терапия у этих двух болезней разная. Чтобы точно установить причину недомогания, нужно сдавать тесты на все известные ОРВИ, рассказали «Известиям» эксперты. 18 ноября в Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения свиного гриппа в России. Вакцина от гриппа защищает организм на 90%, но иммунизироваться нужно как можно быстрее — эпидемия вируса уже началась в Южном полушарии и к декабрю может дойти до нашей страны.

Старо-новый вирус

В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и COVID-19. В том числе нарастает активность вируса А (H1N1), более известного как свиной грипп. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Вирус, который вызвал пандемию в 2009 году, до сих пор продолжает циркулировать, отметила в беседе с «Известиями» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Снова не здорово
пневмания легкие
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он приводит к поражению нижних дыхательных путей, вызывая вирусную пневмонию, как и ковид. При этом сейчас коронавирус протекает легче и случаи вирусной пневмонии возникают реже. А вот при свином гриппе такой риск по-прежнему серьезный. При этом симптомы у гриппа, в частности свиного, и ковида могут быть схожими. Но лечение должно быть разным. Поэтому крайне важно вовремя поставить правильный диагноз,— рассказала специалист.

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Различие симптоматики ковида и гриппа, в том числе свиного, очень расплывчато. Грипп протекает с высокой температурой, а COVID-19 сейчас болеют мягче. Но у некоторых пациентов наблюдается обратная картина: при ковиде поднимается температура до 39 градусов и выраженная интоксикация, а грипп они переносят легче. Похожую клиническую картину дают и другие респираторные инфекции. То есть нет четких симптомов, которые могли бы дифференцировать грипп и COVID-19. Для того чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение, необходима лабораторная диагностика, отметила Наталья Пшеничная.

Терапия у гриппа и ковида различается. Поэтому заниматься самолечением может быть рискованно. Вы можете лечить совсем другое заболевание, для которого нужны иные препараты, — подчеркнула она.

Снова не здорово
Температура, вирус
Фото: TASS/Zuma

По словам эксперта, есть лекарства, которые одинаково хорошо справляются со всеми ОРВИ, но их можно назначать только при легком течении болезни. Если же говорить о пациентах с сопутствующими заболеваниями, людях пожилого возраста и маленьких детях, то необходим индивидуальный подход и дифференцированная терапия гриппа и ковида. Кроме того, противовирусные препараты работают, когда они назначаются в первые дни заболевания. Поэтому если лечить грипп начнут только на четвертый-пятый день болезни, то препараты не окажут должного эффекта.

Прививка от болезни

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что варианты штаммов A (H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. А штамм свиного гриппа, показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, всё еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы — центральная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая, — отметили там.

В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа, подчеркнули в ведомстве.

По словам Натальи Пшеничной, вакцина этого года учитывает все циркулирующие сейчас штаммы гриппа, в том числе и свиной.

— Ее эффективность выше 90%. И сейчас как никогда важно сделать прививку от гриппа. Причем как можно скорее, потому что грипп уже начал свое шествие не только по планете, но и по России, а для выработки иммунитета требуется две-три недели, — подчеркнула она.

Снова не здорово
Грипп, вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас грипп стал более неприятным респираторным заболеванием, чем ковид, ведь большая часть населения имеет довольно свежий иммунитет к коронавирусу, считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

На примере Южного полушария мы уже видим, что вспышка гриппа достаточно активная, ее даже можно назвать эпидемией. Поэтому вакцинация, конечно, поможет. Но на нее осталось не больше двух недель — ведь, чтобы вакцина подействовала, нужно время, — отметил он.

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Обычно грипп приходит в конце декабря, но иногда вспышка начинается раньше, добавил специалист.

Основная проблема свиного гриппа — его высокая контагиозность, дополнил главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. Как и любой другой респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем. Возможен и контактный путь передачи — в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, где находятся мелкодисперсные частицы после чихания и кашля больного.

Поэтому при симптомах инфекции нужно обязательно сдать анализы сразу на несколько наиболее распространенных ОРВИ, вирусы гриппа А и В и коронавирус.

Важно знать, каким именно вирусом заразился пациент, чтобы правильно подобрать лечение и карантинные мероприятия. Надо понимать, что лечение везде будет разным, последствия тоже, — отметила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Для профилактики свиного гриппа нужно придерживаться общих правил защиты от респираторных инфекций: использовать маски, избегать людных мест при повышенной эпидемиологической напряженности и вовремя прививаться.

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