Снова не здорово: чем может быть опасен свиной грипп

Свиной грипп может вызывать пневмонию, а также поражать практически все жизненно важные системы организма. Его симптомы крайне схожи с симптомами COVID-19, но терапия у этих двух болезней разная. Чтобы точно установить причину недомогания, нужно сдавать тесты на все известные ОРВИ, рассказали «Известиям» эксперты. 18 ноября в Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения свиного гриппа в России. Вакцина от гриппа защищает организм на 90%, но иммунизироваться нужно как можно быстрее — эпидемия вируса уже началась в Южном полушарии и к декабрю может дойти до нашей страны.

Старо-новый вирус

В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и COVID-19. В том числе нарастает активность вируса А (H1N1), более известного как свиной грипп. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Вирус, который вызвал пандемию в 2009 году, до сих пор продолжает циркулировать , отметила в беседе с «Известиями» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Снова не здорово Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Он приводит к поражению нижних дыхательных путей, вызывая вирусную пневмонию, как и ковид. При этом сейчас коронавирус протекает легче и случаи вирусной пневмонии возникают реже. А вот при свином гриппе такой риск по-прежнему серьезный. При этом симптомы у гриппа, в частности свиного, и ковида могут быть схожими. Но лечение должно быть разным. Поэтому крайне важно вовремя поставить правильный диагноз ,— рассказала специалист.

Различие симптоматики ковида и гриппа, в том числе свиного, очень расплывчато. Грипп протекает с высокой температурой, а COVID-19 сейчас болеют мягче. Но у некоторых пациентов наблюдается обратная картина: при ковиде поднимается температура до 39 градусов и выраженная интоксикация, а грипп они переносят легче. Похожую клиническую картину дают и другие респираторные инфекции. То есть нет четких симптомов, которые могли бы дифференцировать грипп и COVID-19. Для того чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение, необходима лабораторная диагностика, отметила Наталья Пшеничная.

— Терапия у гриппа и ковида различается. Поэтому заниматься самолечением может быть рискованно. Вы можете лечить совсем другое заболевание, для которого нужны иные препараты , — подчеркнула она.

По словам эксперта, есть лекарства, которые одинаково хорошо справляются со всеми ОРВИ, но их можно назначать только при легком течении болезни. Если же говорить о пациентах с сопутствующими заболеваниями, людях пожилого возраста и маленьких детях, то необходим индивидуальный подход и дифференцированная терапия гриппа и ковида. Кроме того, противовирусные препараты работают, когда они назначаются в первые дни заболевания. Поэтому если лечить грипп начнут только на четвертый-пятый день болезни, то препараты не окажут должного эффекта.

Прививка от болезни

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что варианты штаммов A (H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. А штамм свиного гриппа, показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, всё еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

— В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы — центральная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая , — отметили там.

В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа, подчеркнули в ведомстве.

По словам Натальи Пшеничной, вакцина этого года учитывает все циркулирующие сейчас штаммы гриппа, в том числе и свиной.

— Ее эффективность выше 90%. И сейчас как никогда важно сделать прививку от гриппа. Причем как можно скорее, потому что грипп уже начал свое шествие не только по планете, но и по России, а для выработки иммунитета требуется две-три недели, — подчеркнула она.

Снова не здорово Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас грипп стал более неприятным респираторным заболеванием, чем ковид, ведь большая часть населения имеет довольно свежий иммунитет к коронавирусу, считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— На примере Южного полушария мы уже видим, что вспышка гриппа достаточно активная, ее даже можно назвать эпидемией. Поэтому вакцинация, конечно, поможет. Но на нее осталось не больше двух недель — ведь, чтобы вакцина подействовала, нужно время , — отметил он.

Обычно грипп приходит в конце декабря, но иногда вспышка начинается раньше, добавил специалист.

Основная проблема свиного гриппа — его высокая контагиозность , дополнил главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. Как и любой другой респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем. Возможен и контактный путь передачи — в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, где находятся мелкодисперсные частицы после чихания и кашля больного.

Поэтому при симптомах инфекции нужно обязательно сдать анализы сразу на несколько наиболее распространенных ОРВИ, вирусы гриппа А и В и коронавирус.

— Важно знать, каким именно вирусом заразился пациент, чтобы правильно подобрать лечение и карантинные мероприятия. Надо понимать, что лечение везде будет разным, последствия тоже, — отметила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.