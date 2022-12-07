По капле лечит: спрей-вакцина Центра Гамалеи защитит от свиного гриппа

В России успешно проходит первая стадия клинических испытаний назальной вакцины от гриппа, которая будет эффективна против всех циркулирующих в последние годы вариантов вируса, в том числе свиного. Как сообщили «Известиям» в Центре Гамалеи, использование назальной вакцины позволит сформировать более длительный иммунитет, за счет чего прививаться нужно будет реже чем раз в год. Интересно, что при разработке использовалась та же технологическая платформа, что и для производства «Спутника V». По словам ученых, Минздрав сможет принять решение о введении новой вакцины в оборот после завершения второй стадии исследований, которая запланирована на 2023 год. Тем временем Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп A(H1N1) выявлен уже в 74 субъектах РФ.

Одна против всех

Предварительные результаты первой стадии клинических испытаний назальной вакцины против самых распространенных в последние годы штаммов гриппа будут опубликованы уже через три месяца. Об этом «Известиям» заявили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина получила название «ГамФлюВак-Квадри».

— Она будет эффективна и против свиного гриппа, и против других штаммов, — заявил «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат изготовлен в форме раствора, который вводится через нос один раз. По типу это четырехвалентная векторная вакцина, для создания которой использовалась та же технологическая платформа, что и для разработки «Спутника V». В качестве «доставщиков» в данном случае также применяются аденовирусы человека, только не два, а четыре.

По капле лечит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конструктивные особенности назальной вакцины таковы, что защита будет формироваться против разных штаммов гриппа А, будь то свиной грипп H1N1 или же птичий. Также она будет защищать от разновидностей гриппа типа B, которые ежегодно включают в состав классических вакцин, — рассказал «Известиям» разработчик препарата, руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии Центра Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров.

Более того, такие вакцины позволяют сформировать активную иммунную защиту на слизистой оболочке верхних дыхательных путей человека и таким образом создать барьер, который остановит вирус на начальном этапе его проникновения в организм, чего нет при использовании инъекционных препаратов.

Как сообщил Максим Шмаров, испытания на первых добровольцах проходят успешно, никаких нежелательных эффектов после введения вакцины не зарегистрировано. В дальнейшем в течение полугода за привитыми будет вестись наблюдение. Параллельно ученые планируют готовиться к следующей стадии испытаний — второй фазе клинических исследований с участием большей группы добровольцев. Эту стадию планируют завершить в течение следующего года.

— Данные, полученные на животных, показывают, что эти вакцины вызывают достаточно длительную защиту за счет того, что, помимо антительного ответа (за который отвечают B-клетки), развивается Т-клеточный иммунитет, задачи которого — уничтожать уже зараженные гриппом структуры. Они сохраняют память к антигенам, которая остается на два-три года. Понятно, что с течением времени такая защита будет ослабевать, но ежегодно вакцинироваться не будет необходимости, — рассказал Максим Шмаров.

По словам разработчиков, вакцина способна защитить от всех циркулирующих в популяции человека в последние годы вариантов вирусов гриппа. Однако в случае появления нового варианта ее нужно будет модифицировать.

Горячий эпидсезон

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщили во вторник, 6 декабря, в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Так называемый свиной грипп A(H1N1) выявлен уже в 74 субъектах РФ.

В лабораториях, занимающихся медицинскими анализами, сообщают о росте интереса людей к проверке на наличие у них вируса. В частности, в «Гемотесте» отмечают увеличение спроса на исследования по выявлению антител к гриппу А(H1N1) методом ПЦР. По сравнению с началом ноября во второй половине месяца количество выполняемых анализов увеличилось в семь раз. А по данным лаборатории «Лабквест», статистика выявления респираторных инфекций за ноябрь – начало декабря показывает, что в 36,8% случаев проверки на вирус гриппа А он был выявлен (в эту категорию входит и свиной грипп).

— Две недели назад мы стали типировать положительные образцы на грипп А и выявили, что более 90% положительных результатов приходится на свиной грипп H1N1, — добавили в пресс-службе «Лабквеста».

По капле лечит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В последние годы наблюдался спад заболеваемости гриппом в связи с изоляцией и другими противоковидными мерами, поэтому то, что теперь наблюдается подъем, — это закономерный процесс, уверен главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Также на заболеваемость повлиял массовый отказ от вакцинации — несмотря на рекомендации, многие пренебрегают прививками от гриппа, считая их неэффективными или даже опасными. Иммунитет к этому вирусу снижается довольно быстро, а так как люди в последние 2–3 года практически не болели им и массово не прививались, то вирус свиного гриппа попал в благоприятную для себя среду, — рассказал он.

В Роспотребнадзоре рекомендовали регионам продолжать информационную кампанию по вакцинации. На сегодняшний день привито более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны.

— Данные, которые имеют вирусологи и эпидемиологи, свидетельствуют о том, что вирусы гриппа, циркулирующие в России, соответствуют вакцинным штаммам, то есть прогноз оказался верным — вакцинация против гриппа будет успешной в защите людей, — сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер. — Опыт противогриппозной вакцинопрофилактики, а также вакцинации против COVID-19 показал, что даже если мы не предупреждаем заражение и развитие болезни, то среди привитых людей гораздо реже регистрируются случаи тяжелого течения инфекции.

Что касается новой назальной вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, то она может стать доступной после 2023 года. Когда завершится вторая фаза клинических испытаний, ученые передадут документы в Минздрав, где и примут решение о введении вакцины в гражданский оборот.