Зимний спад: какие болезни беспокоят в холода

Зимний пейзаж не для всех ассоциируется с романтикой и сказкой. В холода многие заболевания обостряются, а внешность страдает от агрессивной среды. Почему россияне перед снегопадом страдают от головной боли, можно ли научиться падать так, чтобы избежать серьезных травм, и как защитить кожу лица в горячий отопительный сезон — в материале «Известий».

Зимний спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Не берите в голову

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев во многих сезонных проблемах со здоровьем винит температурный режим, характерный для зимы.

— С наступлением холодов, как правило, снижается иммунитет. Это происходит, в частности, по причине колебания температур — из помещения, где плюс двадцать, человек попадает на улицу, а там ниже нуля. Организму нужно очень быстро перестроиться, включить все механизмы терморегуляции. И если где-то происходит сбой либо человек недостаточно тепло одет, то иммунитет ослабляется и становится подвержен любым вирусам и бактериям , — комментирует Денис Прокофьев.

В результате, по словам врача, в осенне-зимний и зимне-весенний период наблюдается рост респираторных вирусных заболеваний, которые могут перейти в развитие острых бронхитов и пневмоний. Виной тому самолечение или неадекватная лекарственная терапия. Недуг развивается медленно и поэтапно.

Зимний спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вирус попадает на слизистую оболочку носа либо в область ротоглотки, нарушает работу клеток и далее проникает в организм. А потом, в зависимости от специфики самого вируса или от особенностей пациента, начинается поражение так называемых органов-мишеней. Чаще всего при ОРВИ и даже при коронавирусной инфекции, которая также относится к этому классу вирусных заболеваний, орган-мишень — это легочная ткань. Поэтому развитие бронхита или пневмонии — конечная цель любого вируса, — предостерегает эксперт.

Ломит кости и отваливается поясница — так порой метеозависимые люди описывают свои ощущения перед снегопадом. Эти явления связаны с изменением давления и температурного режима.

— Сосуды, питающие головной мозг, реагируют на изменения атмосферного давления сужением или расширением. Меняется кровоток, появляется боль, — говорит доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Эксперт советует каждому индивидуально подходить к решению проблемы, но есть одна общая рекомендация: при смене погоды надо почаще дышать свежим воздухом, пить достаточное количество воды и стараться избегать недосыпания.

— Отдельный проблемой являются периодические обострения со стороны опорно-двигательного аппарата — боли в суставах и позвоночнике. Стоит только продрогнуть на улице, как мышцы реагируют на это спазмом и можно заработать болевой синдром. С другой стороны, играет роль дополнительная нагрузка из-за тяжелой зимней одежды, — продолжает невролог.

Зимний спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы убрать мышечное напряжение, Владимир Белаш советует, скинув в помещении пальто, сделать небольшую разминку — например, свести и развести плечи.

Парниковый эффект

Александру Суворову приписывают выражение «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Доктора не во всем согласны с великим полководцем. Денис Прокофьев признается, что зимой ноги как никогда должны быть в теплом, сухом состоянии.

— Говоря медицинским языком, ноги — это самый дальний сосуд от сердца. Нашему организму достаточно тяжело снабжать его кровью, поэтому мы можем помочь себе сами. Я рекомендую и мужчинам, и женщинам в холода использовать компрессионный трикотаж класса 2А , вне зависимости от наличия варикозного расширения вен. Компрессионными носками и чулками мы усиливаем кровоток, обеспечивая лучшую микроциркуляцию сосудов нижних конечностей и помогая работать нашему сердцу , — разъясняет врач.

Врач общей практики настоятельно советует не игнорировать теплую обувь. Желательно, чтобы внутри сапог или ботинок был натуральный, а не искусственный мех. Иначе может возникнуть парниковый эффект, ноги вспотеют, а потом от сырости наступит переохлаждение и нарушится нормальный кровоток.

Держать в холоде голову врач общей практики тоже не рекомендует. Люди должны носить шапки, не только чтобы избежать отитов (воспаления слизистой на уровне слуховой трубы) и менингитов (воспаления мозговых оболочек).

— Важно беречь от переохлаждения головной мозг. Он фактически находится в жидкости, а дальше — череп, кость. На голове нет большого количества жировой прослойки и мышц, изолирующих от холода. Поэтому мы и защищаем головной мозг теплыми головными уборами — это оправданно и очень правильно, — подчеркивает Денис Прокофьев.

Ограничивать рацион зимой тоже не следует: питание должно быть регулярным, желательно без диет. По словам доктора, как только человек начинает голодать, в желудке выделяется большое количество агрессивной соляной кислоты, а в желчном пузыре накапливается желчь, которая раздражает слизистую. Кроме того, зимой человек должен есть как следует, потому что организму требуется много энергии. Рацион должен быть правильным. Когда мало солнечных дней, значительно снижается инсоляция, а в результате уменьшается количество важного для человека витамина D. Это влияет на настроение, у людей растут утомляемость и усталость, появляются эмоционально-рабочие проблемы. В итоге организм меньше сопротивляется вирусам и инфекциям. Снизить усталость и избавиться от сезонной вялости можно, регулярно пополняя дефицит витамина D. Для этого диетологи рекомендуют налегать на печень трески, мясо, жирную рыбу, яйца, сливочное масло и твердые сыры. Повысить настроение тоже не так уж сложно: невролог советует следить за тем, чтобы в помещениях, где люди работают или отдыхают, было хорошее освещение.

Зимний спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Скользкая дорожка

Врачи сетуют на то, что количество травм в осенне-зимний период возрастает по причине гололедицы. Предусмотреть все опасности и обезопасить себя невозможно. Во избежание неприятностей следует подбирать обувь с правильной, нескользящей подошвой. А еще важно убедиться, что кости находятся в нормальном состоянии.

— Необходимо исключить остеопороз. Врач назначает контроль витамина D и денситометрию — этот метод помогает установить плотность и структуру костной ткани, определить уровень кальция. Далее потребуется консультация врача-эндокринолога , — комментирует Денис Прокофьев.

При остеопорозе восстановление затянется на долгие месяцы. Зато если своевременно установить неприятный диагноз, то можно с помощью препаратов восстановить минеральную плотность костей и тем самым защитить себя от последствий.

Если возникла ситуация, когда падения не избежать, остеопат Владимир Белаш советует постараться упасть боком, что наиболее безопасно. В этом случае основной удар принимает на себя боковая поверхность бедра, где много мышц и большой слой подкожно-жировой клетчатки, а второй удар приходится в плечо. Правда, существует риск травматизации плечевого сустава, но вероятность такой травмы меньше, чем при падении назад, когда можно повредить голову и позвоночник. Опасно также падать вперед — человек, инстинктивно выставив руки, может сломать их в лучезапястных суставах.

Зимний спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

— Иногда человек чувствует легкую боль, самостоятельно принимает обезболивающие препараты и не обращается к врачу. Потом выясняется, что была травма, а место перелома срослось неправильно. В итоге пациент попадает в травматологическое отделение для костной реконструкции, — продолжает Прокофьев.

Врач призывает не бояться громоздкого гипса — в наши дни для так называемой мобилизации верхних и нижних конечностей используются суперсовременные пластиковые средства, что гораздо удобнее. Специальные препараты позволяют ускорить сращение костной ткани, а физиотерапия помогает гораздо быстрее проводить регенерацию костной ткани. При восстановлении не стоит возлагать особых надежд на холодец и костный бульон, которые в прежние времена считались панацеей при переломах. Эти продукты хороши для укрепляющего здоровье питания, но рассматривать их как лечение все-таки нельзя.

— Нужны классические лекарственные препараты. В бульоне и холодце не так много коллагена, кальция, глюкозамина и хондроитина, которые необходимы для восстановления. Необходимая суточная дозировка этих элементов должна строго соблюдаться, а она содержится лишь в специальных препаратах , — комментирует Денис Прокофьев.

Если при падении кому-то не посчастливилось удариться головой, то такой случай доктор рекомендует расценивать как закрытую черепно-мозговую травму, то есть сотрясение мозга. Необходимо обратиться к неврологу за своевременными диагностикой и лечением, иначе эта ситуация может обернуться очень тяжелыми последствиями вплоть до развития эпилепсии.

Сухой прием

Влажность в помещении должна быть не ниже 45 градусов. Если воздух станет слишком сухим, то это губительно скажется на коже, а также на слизистой носоглотки и клетках, выстилающих дыхательные пути. Врач-косметолог Елена Романенко предлагает в холодное время года и при уходе за кожей лица учитывать зимние факторы: повышенную сухость воздуха в помещениях, контраст холода и тепла между улицей и домом. На красоту и внешность опять же влияют более короткий световой день, особенности сезонного питания.

— Из-за ветра и мороза кожа более сухая, стянутая и чувствительная, из-за чего возникло заблуждение, что зимой меняется ее тип. Многие женщины радикально корректируют свой уход, что весьма ошибочно. Тип кожи генетически обусловлен и не меняется в течение жизни. Жирная кожа не станет нормальной, а сухая — чувствительной, — отмечает Елена Романенко.

Температурные контрасты только усиливают существующие проблемы. Сухая кожа зимой становится тоньше и чувствительнее, жирная быстрее загрязняется, на ней чаще возникают воспаления. С наступлением зимы имеет смысл подобрать правильные уходовые средства, а не покупать кремы и сыворотки, не предназначенные для ухода за конкретным типом кожи. Врач-косметолог рекомендует с наступлением морозной погоды исключить скрабы и очищающие маски с глиной. Эти средства могут дополнительно способствовать сухости кожи, так как уменьшают барьерную функцию кожи в таких погодных условиях.

Зимний спад Фото: РИА Новости/Макс Ветров

— Зимой предпочтение следует отдать пенкам, муссам, очищающему крему. Как дополнительное отшелушивание в домашних условиях раз в 7–10 дней можно использовать энзимный пилинг или тоник с кислотами, — продолжает эксперт.

По словам врача-косметолога, зимой при холодном климате кожа для защиты вынуждена наращивать новые защитные слои эпидермиса. При этом она утолщается, становится более грубой. Возможна сосудистая реакция — покраснение кожи (купероз).

— Есть целая категория специальных средств для холодной погоды, например, с пометкой cold сream. Они образуют на коже защитную пленку, которая играет ту же роль, что и верхняя одежда для тела. Но даже в условиях очень холодной зимы я бы не рекомендовала пользоваться этими кремами ежедневно. Кожа должна от них периодически отдыхать , — разъясняет Елена Романенко.

Такие средства больше подходят для сухой кожи, а вот жирной специальная защита от холода не нужна. Увлажняющий или защитный крем косметолог рекомендует наносить за 30–40 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться, выполнил свои увлажняющие функции в подходящей температуре и комфортно ощущался на поверхности кожи.

Зимой имеет смысл пересмотреть и гигиенические процедуры в ванной. Главной причиной зимней сухости кожи кроме холода, сухого воздуха и гиповитаминоза врач считает горячий душ. Горячая вода растворяет липиды рогового слоя, то есть уменьшаются защитные барьерные функции кожи. При этом влага испаряется быстрее, и кожа сохнет.

Зимний спад Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

Чем выше температура воды и дольше ее воздействие, тем большая степень раздражения от поверхностно-активных веществ, что содержатся в гелях для душа, предостерегает врач-косметолог.

Любителям длительных водных процедур не рекомендуется намывать каждый раз кожу до скрипа. После душа следует нанести на еще влажное тело питательный крем, масло или молочко, чтобы восстановить защитные функции. Например, можно выбрать средство из аптечной линейки для ухода за кожей с атопическим дерматитом.