Крем ей к лицу: как защитить кожу зимой

Зимой кожа лица нуждается в дополнительном внимании. На улице — мороз, в квартире — пересушенный воздух. Ощущаются обезвоженность и стянутость. Порой эти состояния вызывают сами пациенты, неверно подбирая средства и путаясь с типом кожи. Что исключить из ежедневного ухода, а каким процедурам самое время — разбирались «Известия».

Какие болезни обостряются зимой

Неправильный уход в холод может спровоцировать ряд кожных заболеваний, отмечает врач-дерматолог, специалист клиники кожных болезней Сеченовского университета Екатерина Вертиева. Реакцией на мороз становится развитие экземы, атопического дерматита, псориаза. Особенно страдают пациенты с чувствительной кожей, для них переход в холод приводит к всплеску дерматоза на лице.

Врач-дерматолог той же клиники Елена Морозова добавляет к списку акне и розацею. Последнее — хронический воспалительный дерматоз, представляющий собой расширение сосудов на лице. Обычно проявляется как сильное покраснение щек. При этом если акне чаще встречается в подростковом возрасте, то розацеа — у пациентов старше 30 лет.

В теплой квартире также найдутся раздражители. Слишком интенсивное отопление почти наверняка пересушивает воздух. В этом случае специалисты советуют ставить паровые увлажнители. Комфортнее станет не только коже, но также дыханию и слизистым оболочкам.

Какие процедуры и средства добавить к уходу

Несмотря на коварство погоды, зима — подходящий период для отдельных процедур. Это связано не столько с холодом, сколько с пасмурной, несолнечной погодой. В это время пациенты могут активно обновить и увлажнить кожу.

— Если говорить о профессиональных процедурах, то зима — сезон пилинга и шлифовок. Даже если на салонные процедуры нет финансовых возможностей, ничего страшного — существует множество средств для домашнего ухода. Это кремы и сыворотки, содержащие кислоты, — рассказывает Вертиева. — С возрастом верхний роговой слой обновляется медленнее. Из-за чего, во-первых, кожа стареет, а во-вторых, те увлажняющие средства, которые мы наносим, не проникают внутрь. Использовать кислоты в солнечное время не рекомендуется, поэтому зима — идеальное время, чтобы дать коже подышать и как следует увлажнить.

Елена Морозова соглашается: аппаратные процедуры, действительно, лучше делать зимой. Пока нет солнца, восстановление будет правильным.

Помимо этого, зимой желательно продолжить защищать кожу от ультрафиолета и использовать кремы с SPF-фактором, это вдвойне актуально для жителей тех регионов России, где сохраняется солнечная погода, отметила дерматолог. Не забывать об излучении важно даже на отдыхе, например, пребывая на горнолыжном курорте, где солнце очень активно.

В целом, зимой эксперты советует переходить на кремы более плотных текстур. При этом зачастую пациенты неверно интерпретируют свой тип кожи. Человек с жирной, но обезвоженной кожей зимой чувствует стянутость на лице и ошибочно выбирает крем для сухой кожи. Нередко такие перемены заканчиваются обращением к дерматологу.

— Если мы говорим о сухой коже, то в холода нужно переходить на более питательные кремы. Если о жирной обезвоженной, то меняем гелевые текстуры на кремовые. Всегда выбираем уход по типу кожи, — напомнила Екатерина Вертиева.

От каких средств лучше отказаться

Как в зимний, так и в летний периоды желательно исключить из своего ухода скраб. Большинство таких средств содержат абразивные частички, которые еще больше повреждают кожу. Особенно если в состав входят натуральные компоненты такие, как косточки вишни или абрикоса.

— Скраб вдвойне опасен для кожи, на которой есть высыпания и акне. Применяя скраб, мы тем самым вскрываем гнойнички и разносим инфекцию по лицу. Если говорить о пациентах с чувствительной кожей, то для них скраб не рекомендован из-за близкого расположения сосудов. Таким средством мы механически повреждаем сосуды и усиливаем чувствительность, — предупредила специалист.

Не стоит возлагать особых надежд и на термальную воду, она идет только как дополнение к крему. К тому же термальная вода содержит соли, которые рискуют пересушить кожу, дополнила Елена Морозова.

Какие продукты и витамины добавить в рацион

Помочь организму пережить зиму можно за счет витаминов и полезной еды.

— Каждый должен помнить о запасе витамина С в организме, это наш сильнейший антиоксидант, который борется со старением. Обязательно добавлять в рацион витамин D, особенно сейчас, в период активных вирусных инфекций, — говорит Екатерина Вертиева.

В отдельных случаях, когда ощущается слабость, недомогание и происходит выпадение волос, врач советует обратить внимание на такие микроэлементы, как цинк и селен. Для укрепления нервной системы подойдут витамины группы В.

Крем ей к лицу Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard

— Бывает, приходят пациенты и жалуются на нервозность, вялость, усталость. Мы смотрим на уровень витаминов группы В, D, железа, и часто он является сильно сниженным. Необходимые вещества должны поступать не только в добавках, но и с пищей. Хотя бы пару раз в месяц человек должен съедать красные сорта мяса, чтобы поддерживать нужный уровень железа, — отметила дерматолог.

Елена Морозова рекомендует увеличить потребление фруктов и овощей, которые являются источником клетчатки . В зимний период наш организм перестраивается на более плотную, жирную пищу, чтобы запасать энергию. Однако не стоит забывать и о растительных жирах.